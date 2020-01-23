武漢肺炎疫情擴散 法國議員籲WHO讓台灣參與

（中央社記者曾婷瑄巴黎23日專電）台灣出現首例武漢肺炎確診病例，但世界衛生組織（WHO）召開緊急會議時仍將台灣拒於門外。法國國民議會友台小組副主席博多黑呼籲WHO不該排除台灣，應盡快給台灣參與空間。

WHO昨天針對武漢肺炎2019新型冠狀病毒（2019－nCoV）疫情在日內瓦召開緊急會議，台灣因非WHO成員，並未受邀出席，但在國際疫情升溫且台灣出現確診案例的情況下，此舉格外引起關注。

博多黑（Eric Bothorel）昨天在推特（Twitter）上發文表示：「我們還要剝奪台灣在世界衛生組織的席次多久？依目前情況，讓台灣至少以觀察員身分擁有一席之位，是很迫切的。」

法國國際廣播電台昨天也以「台灣獨自對抗冠狀病毒，首例確診」為題，報導北京阻饒台灣參與世界衛生組織，並引述蔡英文總統發言，表示2300萬台灣人民與地球上其他角落一樣，隨時面臨健康風險威脅，呼籲WHO不應因政治因素排除台灣，應給台灣參與空間。

中國湖北省武漢市2019年12月爆發「神秘肺炎」，經確定是由2019新型冠狀病毒引發，目前已造成至少17人喪命，台灣、日本、韓國、泰國等亞洲國家皆紛紛傳出案例，加上適逢農曆年假，亞洲已進入最高警戒。（編輯：林憬屏）1090123