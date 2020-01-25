總統：國人做好健康管理 團結度過武漢肺炎挑戰

（中央社記者溫貴香台北25日電）總統蔡英文今天到宮廟參拜除了祈求國家民富國強、國人團結外，總統並呼籲，國人能夠做好自我健康管理，全民跟政府一起防疫，團結度過武漢肺炎的挑戰。也感謝在年節裡加班應變防疫相關同仁。

今天是農曆大年初一，總統行程滿檔，接連到多個宮廟參香祈福，並發送限量一元福袋，向民眾拜年。上午第一個行程來到台北市覺修宮，上午8時許排隊等著要拿小英總統的一元紅包福袋的民眾們大排長龍，從重慶北路一路排到延平北路口。

內政部長徐國勇也提早到覺修宮旁的警察局慰問執勤春節勤務的員警，陪同總統參拜人員還包括民進黨主席卓榮泰、總統府國策顧問黃承國、前內政部長余政憲、立委何志偉等人。

接著總統來到大龍峒的保安宮參拜，廟方人員在隊伍起點向民眾說明因防疫需要雙手需噴灑酒精、也請有慢性病患者等人戴上口罩，廟方人員高舉「請不要握手，謝謝配合」的牌子，在信眾排隊路線走動，維安人員高度戒備，不敢掉以輕心。

何志偉手持麥克風與擴音器，在一旁不斷宣導防疫需要，不要握手，現場民眾高度配合，高喊「2020台灣要贏」、「我愛小英」、「小英總統我愛你」等口號，總統也向民眾揮手致意。

總統在覺修宮參香時，除了祝福大家新年快樂、一切順利外，也謝謝大家的支持，讓2020總統大選順利落幕，她得以順利連任。

總統表示，新的一年希望大家能夠團結、能夠繼續拚經濟、繼續來守護主權、繼續做改革，我們團結一致，面對很多挑戰，讓國家更強大，人民更富餘。

總統進一步表示，希望大家能夠做好自我健康管理，我們一起度過武漢肺炎挑戰，新的一年再次祝大家新年快樂，我們的國家民富國強。

總統同時也透過臉書發文表示，除夕撞鐘祈福後，就是大年初一了，新的一年，她會繼續帶領執政團隊，為台灣人民的尊嚴、安全、幸福，一起打拚。

總統說，選舉過後，大家也應該放下對立， 團結彼此，才有辦法因應台灣未來的挑戰。尤其，面對新型冠狀病毒疫情，有許多防疫相關人員，犧牲了和家人團聚的時間，在年節裡加班應變，她也特別謝謝這些同仁的辛勞。（編輯：蘇志宗）1090125