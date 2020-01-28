更多編輯台推薦新聞：
專訪／白嘉莉決定返台度餘生 直喊台灣女兒回家了
娛樂

專訪／白嘉莉決定返台度餘生 直喊台灣女兒回家了

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

統一發票108年11-12月千萬獎號碼：59647042
生活

統一發票108年11-12月千萬獎號碼：59647042

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎擴散 日本確診首起境內傳染病例
首頁 / 政治

武漢肺炎防疫 馬英九：口罩暫停出口失策

最新更新：2020/01/28 16:28

（中央社記者程啟峰高雄28日電）因應武漢肺炎疫情增溫，政府24日起暫停醫療外科及N95口罩出口一個月，前總統馬英九今天表示，這是非常失策的事、非常沒有愛心的做法，兩岸此時此刻應聯手合作抗疫。

馬英九下午由國民黨高雄市議員黃柏霖等人陪同至高雄市三民區褒忠義民廟參香祈福並發放福袋後，接受媒體訪問作以上表示。馬英九配合防疫全程戴口罩，現場前來索取福袋民眾大排長龍並爭相與馬英九合影。

馬英九受訪表示，國內部分口罩製造商日前已犧牲春節連假加班生產，「對我們來講應該是夠用了」；台灣現在的口罩產量及存量應該還有能力捐給中國大陸，尤其「全世界都在捐，如果我們不捐的話，不但顯示我們氣度不夠，也表示我們對國際事務的漠視。」

馬英九又說，全世界都在做的時候，「只有我們，同文同種反而不做」，這是非常失策的事、非常沒有愛心的做法。

馬英九認為，基於人道原則，就不應該考慮政治，政府應該趕快運送口罩到大陸去，「我們再不做的話，以後回頭來看政府實在是沒有人性，我覺得是個不好的標誌」。至於罷韓第二階段連署啟動，馬英九則不予置評。

馬英九隨後分別轉往鳳山天公廟及大寮慈后宮參香祈福。（編輯：李錫璋）1090128

延伸閱讀
口罩每人限購3片 疾管署連3天釋600萬片 口罩工廠加班生產 新北市府：春節後可正常供貨口罩商趕工日產93萬片 經部：開工後達390萬片

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報