武漢肺炎防疫 馬英九：口罩暫停出口失策

（中央社記者程啟峰高雄28日電）因應武漢肺炎疫情增溫，政府24日起暫停醫療外科及N95口罩出口一個月，前總統馬英九今天表示，這是非常失策的事、非常沒有愛心的做法，兩岸此時此刻應聯手合作抗疫。

馬英九下午由國民黨高雄市議員黃柏霖等人陪同至高雄市三民區褒忠義民廟參香祈福並發放福袋後，接受媒體訪問作以上表示。馬英九配合防疫全程戴口罩，現場前來索取福袋民眾大排長龍並爭相與馬英九合影。

馬英九受訪表示，國內部分口罩製造商日前已犧牲春節連假加班生產，「對我們來講應該是夠用了」；台灣現在的口罩產量及存量應該還有能力捐給中國大陸，尤其「全世界都在捐，如果我們不捐的話，不但顯示我們氣度不夠，也表示我們對國際事務的漠視。」

馬英九又說，全世界都在做的時候，「只有我們，同文同種反而不做」，這是非常失策的事、非常沒有愛心的做法。

馬英九認為，基於人道原則，就不應該考慮政治，政府應該趕快運送口罩到大陸去，「我們再不做的話，以後回頭來看政府實在是沒有人性，我覺得是個不好的標誌」。至於罷韓第二階段連署啟動，馬英九則不予置評。

馬英九隨後分別轉往鳳山天公廟及大寮慈后宮參香祈福。（編輯：李錫璋）1090128