林為洲宣布參選國民黨團總召 盼協助黨內改革

（中央社記者陳俊華台北29日電）國民黨立法院黨團31日將選出新會期黨團幹部。順利連任的國民黨立委林為洲今天說，他將參加國民黨團總召選舉，盼成為黨中央與立法院黨團溝通橋梁，並成為黨內改革協助者。

立法院第10屆立法委員2月1日將報到，國民黨新科立委31日將在中央黨部舉行座談，討論角逐立法院正、副院長人選，並選出新會期國民黨團總召、書記長及首席副書記長。

林為洲今天透過新聞稿指出，總統與立委大選國民黨再度挫敗，除了黨內改革外，重拾民眾對於國民黨的信心，主要戰場就在立法院，國民黨所有新的理念、政策、價值觀，必須仰賴黨團成員勇於論述及彰顯議題，才能讓人民看見改變。

他說，台灣正面臨武漢肺炎的威脅，前方的道路也有諸多挑戰，身為在野黨的天職，監督與制衡在此時刻更加重要。

林為洲表示，「我決心參加國民黨立院黨團總召選舉」，希冀成為黨與立院黨團溝通橋梁，與成為黨內改革協助者，扮演應有的角色、完善應盡的責任。

他說，大選輸了，若只有空等而不思改變，台灣的人民將離國民黨越來越遠，而改變需要的是行動，「做就對了，我們前進的腳步決不停歇。」

林為洲表示，未來的黨團要完成3個改變：反對、支持政策的論述要講清、說明；提出與堅守自我政策、議題的主張與價值；深耕民生議題，與民眾對接呼應。如此，國民黨才會好，台灣才能更好。（編輯：謝佳珍）1090129