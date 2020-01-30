武漢肺炎 國發會：應不會大幅衝擊台灣經濟

（中央社記者顧荃台北30日電）武漢肺炎疫情延燒，國發會副主委鄭貞茂今天表示，台灣目前只有些許個案，疫情跟中國大陸截然不同；台灣防疫很審慎，不認為對台灣經濟會有很大的衝擊，初估對出口影響也不大。

國發會上午在行政院會報告2020經濟情勢展望。報告指出，中國GDP占全球約15%，武漢肺炎疫情將透過消費及投資緊縮、生產供應鏈的中斷，以及金融市場的波動，影響全球經濟。

國發會表示，標準普爾（S&P）初步評估，疫情恐使中國大陸GDP成長下降約1.2個百分點，經濟學人（EIU）估計恐下降0.5至1個百分點。疫情將首先衝擊觀光旅遊業，接著是交通運輸、零售餐飲，並影響商務活動、投資信心與金融市場等。

至於武漢肺炎是否會影響台灣的經濟成長率，國發會副主委鄭貞茂出席院會後記者會表示，台灣目前的疫情情況跟中國大陸截然不同，台灣只有些許個案，影響並沒有那麼嚴重。根據過去的模擬分析，如果中國GDP下降1個百分點，對台灣影響不到0.29個百分點，台灣防疫很審慎，不認為會產生任何影響，初估對出口影響也不會很大。

對於外界有預估可能下修經濟成長率0.5個百分點，鄭貞茂指出，這是很極端情況下才會發生，例如國際經濟非常糟糕、且國內政府無所作為，但這不太可能發生；他說，今年預測經濟成長率2.72%，來自政府的貢獻超過一半，操之在己的部分很高，不認為對台灣經濟會有很大的衝擊。

股市方面，台股盤中暴跌近700點，鄭貞茂說，因為春節封關後國際股市有一些動盪，現在下跌是一次性反應。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）也說，這是一個可預期的結果，將會有以待之，目前還不到國安基金需要進場的程度。（編輯：張良知）1090130