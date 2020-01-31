外交部：英國脫歐過渡期 台歐盟各協定仍適用

（中央社記者顧荃台北31日電）外交部今天表示，英國將在當地時間1月31日深夜11時正式脫離歐盟，在2月1日到12月31日的過渡期內，與歐盟簽署的各項協定仍適用英國，並持續強化合作。

外交部下午透過新聞稿表示，歐盟日前正式通知包括台灣在內的全球合作夥伴，表示歐盟與英國達成協議，雙方關係將自2月1日進入過渡期（transition/implementation period），直至12月31日止。

外交部表示，在此過渡期間，歐盟法規原則上將持續適用於英國，歐盟（含歐洲原子能共同體）對外相關的國際協定，包括無法律拘束力的文書與安排等，也續將英國視為歐盟會員國，以確保英國脫歐過程平順，及相關情勢穩定。

外交部說，近來數度邀集相關部會，研議此事對台灣的可能影響，並與歐盟及英國保持密切聯繫。為持續強化未來與歐盟及英國的各方面合作，使雙方交往不受影響，經外交部與相關部會研商評估，並報請行政院核定後，同意歐盟上述安排，在2月1日至12月31日的過渡期間內，與歐盟所簽訂的各項協議（定）、瞭解備忘錄及相關安排等，持續適用於英國。

外交部指出，英國為台灣在歐洲第3大貿易夥伴、第5大外資來源，台灣為英國在亞洲第11大貿易夥伴，近來英商持續在台灣離岸風電、綠能、金融科技等領域積極投資。英國一貫支持台灣的國際參與，且基於共享民主自由價值，近年雙方在人權、公共衛生、民主建構、新聞自由等新興領域密切合作。

外交部表示，面對英國脫歐後的情勢，台灣將持續與英國強化雙邊合作夥伴關係，並共同對亞太區域的穩定繁榮及人權維護提供具體貢獻。（編輯：蘇志宗）1090131