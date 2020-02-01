新國會21日開議與否 柯建銘：請游錫堃邀朝野協商

（中央社記者溫貴香台北1日電）立法院第10屆立委今天報到並宣誓就職，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，2月21日是恰當的開議日期，但將請院長召集朝野黨團協商討論；至於重大優先法案，將在立法院開議前，透過黨政協調會報確認後，再送民進黨立法院黨團會議同意，正式提出。

立法院第10屆113席立委上午完成報到並宣誓就職，全體委員在議場前合影留念後，即舉行立法院正副院長選舉投票，民進黨新科立委游錫堃以73票當選立法院長，立委蔡其昌以65票連任副院長。

新任立法院長產生後，各界關注開議日期與重大優先法案的提出，柯建銘下午受訪表示，上一屆送進立法院的重要法案，因屆期不連續，必須退回約100多個案子，由行政院重新提案。行政院將請各部會重新提報優先法案，經政院彙整後，再重新檢視法案內容，估計100、200個法案跑不掉。

他表示，例如，目前尚有內政部、經濟及能源部、交通及建設部、農業部、環境資源部等數個部會涉及組改的相關法案，尚未完成立法，新會期要不要處理，須經行政院彙整完畢，再送行政立法政策協調會報討論，待黨內有共識後，再送民進黨立法院黨團會議通過後處理。

柯建銘說，將請游錫堃先召集朝野協商，討論開議日、以及行政院長蘇貞昌總質詢等日期。

被詢及立法院開議日期是否為2月21日？柯建銘說，21日是恰當的日期。因為涉及新舊立委交接，很多新任立委還在找助理或搬家，希望讓新任立委有充裕時間準備。但他說，14日、18日、21日都可，須朝野黨團同意，若朝野沒有共識，只好表決決定開議日期。（編輯：紀淑芳）1090201