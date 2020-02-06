國民黨中常委選舉 49位中央委員登記參選

（中央社記者余祥台北6日電）國民黨中常委選舉將在3月7日舉行，國民黨今天表示，共有現任中常委17位，外加新登記32位，共49位中央委員完成登記，將選出32人，但仍須經過中央資格審查委員會審核，以及完成去年度募款責任額，才具參選資格。

3月7日國民黨將舉行黨主席補選與中常委選舉，今天登記截止。

國民黨表示，共有49位中央委員登記，包括現任常委江碩平、李傅中武、呂學樟、沈慶光、謝坤宗、曾文培、陳雙全、林文瑞、蔣根煌、陳宗興、侯彩鳳、沈智慧、徐榛蔚、范成連、楊博仁、李德維、劉大貝等17位，以及新登記的中央委員曹嘉豪、賴調燦、游顥、陳維德、孫健萍、陳儀君、陳汪全、許長輝、鄧治平、邱素蘭、鄭正鈐、魏嘉賢、謝坤宏、張智倫、李玉文、黃嘉俞、黃紹庭、林金結、曾東陽、周孟蓉、陳天成、黃敬平、高思博、鄭任宗、陳炳甫、謝瀛華、連元章、應曉薇、王欣儀、童惠珍、謝衣鳳、史碩仁等32位。

國民黨表示，登記參選的中央委員仍須經過明天下午中央資格審查委員會審核，並應於10日下午5時前完成去年度黨公職募款責任額，若未能提出證明文件，將取消參選中常委資格。

國民黨第二十屆第二任中常委選舉，選舉時間訂於3月7日；2月5日至6日進行領表、登記作業；選舉人名單將於2月24日至26日公告於國民黨全球資訊網。（編輯：趙蔚蘭）1090206