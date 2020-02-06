主流民意是什麼 江啟臣：人民不喜歡藍綠惡鬥

參選國民黨主席的立委江啟臣（右）6日接受廣播節目「POP大國民」專訪，被主持人蔡詩萍（左）問到主流民意是什麼？江啟臣說，看到的主流民意是人民不喜歡藍綠惡鬥、口水；尤其是年輕世代關注政黨如果背離民意時，能不能馬上調整過來。（江啟臣辦公室提供）中央社記者范正祥傳真 109年2月6日

（中央社記者范正祥台北6日電）參選國民黨主席的立委江啟臣今天接受廣播專訪，被問到主流民意是什麼？他說，看到的主流民意是人民不喜歡藍綠惡鬥、口水；尤其是年輕世代關注政黨如果背離民意時，能不能馬上調整過來。

廣播節目「POP大國民」專訪江啟臣，主持人蔡詩萍提問時，聚焦詢問江啟臣如果當選了國民黨主席，要怎麼改革國民黨？以及如何讓國民黨重獲人民的信任？

江啟臣指出，2020大選結果，國民黨雖然遺憾與挫折，但是國民黨目前仍在許多地方縣市執政，基層實力仍然遠大於民進黨。所以國民黨也不要放棄，如果能夠成功改革，加上結合目前在地方基層的實力，國民黨還是有機會找回支持者。

他指出，現在年輕選民的政黨色彩相對不明顯，投票選擇也不是以政黨作為最重要判斷，年輕選民往往是選擇「人」與「論述」，再來決定投票，這是國民黨未來應該注意以及作出調整的地方，「必須檢討原因，為什麼國民黨的論述人家不懂、不喜歡或不支持？為什麼相對於其他的人，國民黨推出的人選沒有選上？」

江啟臣認為，國民黨敗選的原因不是表面議題，國民黨必須跟上主流民意的腳步。

主持人進一步詢問江啟臣，他認為的主流民意是什麼？對此，江啟臣表示，他看到的主流民意是人民不喜歡藍綠惡鬥、口水。尤其越是年輕的世代對於政黨沒有那麼在意，在意的是對於事情的看法和講法能不能說服他們，能不能讓他們接受。

江啟臣指出，年輕世代同時也關注政黨如果背離民意時，能不能馬上調整過來。

江啟臣強調，主流民意是選舉一定要推出對的人，這也涉及提名機制和人才培養。

江啟臣表示，如果當選國民黨主席，會重視黨內各個不同世代的問題和想法，也會將黨主席當成平台角色，決策拉進集體領導，成員包含國會、地方縣市長、黨務和智庫，結合起來，快速反映民意、跟上民意；主要論述與路線需要討論與辯論的，黨主席一樣要扮演平台的角色，找出內部共識，貼近社會民意，再出發。

另外，江啟臣也指出，如果當選黨主席，「拚命也要找機會給年輕人、接近年輕人」，讓國民黨成為年輕人的選項，而且成為年輕人的夥伴。他會作很多改造，譬如在主席辦公室之下設數位科技長，專管行銷和溝通，大量起用年輕人進入中央黨部和地方黨部，國民黨執政的縣市政府和民代系統也可以用很多年輕人。

江啟臣表示，他也主張傾聽外部年輕人的聲音，在主席辦公室會設青年諮詢會，選擇20至30位台灣最有代表性的年輕人，黨主席與他們不定期對話溝通。（編輯：趙蔚蘭）1090206