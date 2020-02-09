更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎輕症患者為何突然不治 中國專家找到原因
兩岸

武漢肺炎輕症患者為何突然不治 中國專家找到原因

影片／羽生結弦出戰四大洲花滑賽 短曲刷新世界紀錄
運動

影片／羽生結弦出戰四大洲花滑賽 短曲刷新世界紀錄

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

民進黨：台灣參與世衛 對全球防疫有利無弊

最新更新：2020/02/09 12:07

（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨發言人劉康彥今天說，台灣參與世衛的機制，對全球防疫而言，只有利沒有弊，更何況台灣曾歷經SARS，有相當的經驗及專家能對武漢肺炎防疫共同討論及貢獻，相信台灣與全球相關領袖都會樂見台灣參與世衛。

世界衛生組織（WHO）為加快應對武漢肺炎研究，將邀全球400名專家人士舉辦一場論壇，並透露屆時台灣將會以「線上」方式參加，但台灣正爭取更大參與。

劉康彥今天接受媒體訪問指出，近日許多國家紛紛為台灣參與WHO及防疫發聲，希望全球防疫能更完善，同時台灣2300萬人的健康福祉能被顧及。

他說，病毒不懂政治，有關防疫及專業公共衛生領域本不應有政治考量，應該回歸專業。這次的全球防疫凸顯台灣被排除在世衛之外的危機與荒謬，世界各國無法同步精確掌握台灣疫情相關資訊，台灣也無法得到第一手防疫資訊，透過參與世衛的機制，對全球防疫而言，只有利沒有弊。

劉康彥表示，更何況台灣曾歷經嚴重急性呼吸道症候群（SARS），有相當的經驗及專家能對於這次的武漢肺炎防疫共同討論及貢獻，相信台灣與全球相關領袖都會樂見台灣參與世衛。（編輯：林興盟）1090209

延伸閱讀
台灣將線上參與WHO會議 專家：SARS也參加過武漢肺炎全球專家論壇 行政院：持續爭取參與國際WHO挺台 美大使上陣德代表歐盟27國發言

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報