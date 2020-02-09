民進黨：台灣參與世衛 對全球防疫有利無弊

（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨發言人劉康彥今天說，台灣參與世衛的機制，對全球防疫而言，只有利沒有弊，更何況台灣曾歷經SARS，有相當的經驗及專家能對武漢肺炎防疫共同討論及貢獻，相信台灣與全球相關領袖都會樂見台灣參與世衛。

世界衛生組織（WHO）為加快應對武漢肺炎研究，將邀全球400名專家人士舉辦一場論壇，並透露屆時台灣將會以「線上」方式參加，但台灣正爭取更大參與。

劉康彥今天接受媒體訪問指出，近日許多國家紛紛為台灣參與WHO及防疫發聲，希望全球防疫能更完善，同時台灣2300萬人的健康福祉能被顧及。

他說，病毒不懂政治，有關防疫及專業公共衛生領域本不應有政治考量，應該回歸專業。這次的全球防疫凸顯台灣被排除在世衛之外的危機與荒謬，世界各國無法同步精確掌握台灣疫情相關資訊，台灣也無法得到第一手防疫資訊，透過參與世衛的機制，對全球防疫而言，只有利沒有弊。

劉康彥表示，更何況台灣曾歷經嚴重急性呼吸道症候群（SARS），有相當的經驗及專家能對於這次的武漢肺炎防疫共同討論及貢獻，相信台灣與全球相關領袖都會樂見台灣參與世衛。（編輯：林興盟）1090209