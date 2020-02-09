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WHO請中國網路社群闢謠 游錫堃：應改名為CHO

最新更新：2020/02/09 21:24

（中央社記者劉冠廷台北9日電）WHO秘書長譚德塞將請騰訊、百度、抖音、微博等多個中國網路社群，為疫情闢謠，立法院長游錫堃今天表示，自武漢肺炎擴散以來譚德塞完全配合中共；WHO真的應該改名為CHO了。

媒體報導，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天表示，WHO制定了一項新措施，以遏制新型冠狀病毒假消息的傳播，該計畫將商請Google、臉書、推特、騰訊、百度、抖音、微博、Pinterest幫忙澄清錯誤的訊息。

對此，游錫堃晚間透過臉書表示，如果有一天，中共真的強到贏過美國，成為國際「唯一超級強權」，這個世界真的會不堪設想。

游錫堃指出，現在中共還只是一個區域霸權，WHO處理「武漢肺炎」的抗疫，就已經完全任中共擺佈，如果未來某一天，中共勝過美國成為唯一超級強權，甚至用武力統治世界，那人類會變成怎樣。

游錫堃說，自武漢肺炎擴散以來，譚德塞完全配合中共，不但壓縮台灣參與空間，還故意不及時宣告「國際關注公共衞生緊急事件」、「不主張各國撤僑」，處處幫助中國隱瞞與說謊。今天又表示將制定了一項新措施，以遏制新型冠狀病毒假消息的傳播，該計畫將請Google、臉書、推特、騰訊、百度、抖音、微博、Pinterest幫忙澄清錯誤的訊息。WHO真的應該改名為CHO了。（編輯：趙蔚蘭）1090209

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