蔡總統：控制疫情最重要 軍事動作沒意義

總統蔡英文（圖）10日上午到桃園出席「2020 ICF Top7國際智慧城市頂尖論壇」，接受媒體聯訪時表示，武漢肺炎期間大家最在意的還是防疫工作，軍事動作沒有意義也不必要，最重要的是能趕快把疫情控制住，讓整個區域及全球面臨的疫情緊張狀態可以緩解。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年2月10日

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）總統蔡英文今天表示，在武漢肺炎期間大家最在意的還是防疫工作，軍事動作沒有意義也不必要，最重要的是能趕快把疫情控制住，讓整個區域及全球面臨的疫情緊張狀態可以緩解。

蔡總統上午到桃園市出席「2020 ICF Top7國際智慧城市頂尖論壇」，對於記者在聯訪詢問，世界衛生組織（WHO）研議邀請台灣以線上方式參與相關會議。總統表示，這個線上參與只是第一步，未來會持續爭取，希望以實質參與為目標。這段時間也有很多友邦跟主要國家發言支持，政府都要利用這個機會表達感謝之意。

有記者詢問，對於共機在昨天擾台，蔡總統說，大家在這段時間最在意的事還是防疫，中國的疫情也是全世界關注的焦點，而且中國要忙的事情也很多，自己倒是覺得，在這個時候做這些軍事的動作，確實是沒有意義，也沒有這個必要。

蔡總統指出，在整個過程中，我國的F16戰機也全程伴飛，同時持續監控整個台海的狀況，請國人放心，政府也會持續加強國防以及跟其他國家的合作。在這個時候，「我倒是要告訴中國，最重要的是能趕快把疫情控制住，讓整個區域及全球面臨疫情的這種緊張狀態，可以緩解下來。」

記者又問，政府已成功把血友病童針劑交到受困中國大陸的家屬手中，但對於後續啟動包機的協調進度如何。蔡總統表示，政府用盡辦法讓患者可以及時取得用藥，也要感謝很多人的參與幫忙。

她說，包機的事情，政府仍持續的在跟對方溝通。但原則不變、初心也不變，也就是「弱勢優先、檢疫優先」。要讓整體的防疫工作能周全，人民的生命財產要做最好的保障。政府會秉持著這些原則，持續的與對岸溝通，希望很快可以達到共識。

有記者詢問，政府如何解決民間搶購物資的亂象。蔡總統指出，口罩及衛生紙的原料供給沒有問題，也不會短缺，所以國人不必要恐慌。在疫情緊張期間，希望民眾不要輕易相信未經過證實的資訊，主管機關也會在這個階段特別注意不正確的訊息來源及流通情況。

有記者提出，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）敦促美國各州州長對抗中國的施壓。蔡總統表示，除了感謝蓬佩奧的仗義直言，蔡總統也說，持續的打壓、阻止與台灣的往來，不但不能夠達到中國自己設定的目標，反而讓大家對中國的印象越來越不好，這是中國自己要好好檢討的事情。

對於副總統當選人賴清德赴美返台，蔡總統表示，「任何有助於我們跟其他國家關係的，我們都樂觀其成。」（編輯：張銘坤）1090210