解口罩荒 國軍投入1800餘人次協助生產

（中央社記者余祥台北11日電）武漢肺炎疫情蔓延，國防部今天表示，3日起至今天共派遣1800餘人次兵力，支援28家廠商進行生產口罩工作，未來也將視需求調整、增加派遣人力。

國防部今天召開例行記者會，會後針對媒體提問國軍投入口罩生產情況，作計室聯戰處長林文皇表示，國軍在不影響戰備任務前提下，2月3日起優先動員後備輔導幹部、後備指揮部現役官兵支援28家列管廠商生產工作，截至今天共派遣1800餘人次兵力。

林文皇表示，未來若需求兵力增加，將由各作戰區支援指揮部檢討派遣，只要國家有防疫需求，國軍支援任務就不會停止。

至於網傳有些參與口罩生產的官兵有怨言，後備指揮部參謀長丁大成表示，參與生產者都是採志願方式，大家秉持無私、無我精神，網路上流傳的部分負面談話，可能並非支援官兵心裡產生的話，另國軍也非常重視支援者的生活照顧。

另外，郵輪「寶瓶星號」日前停靠基隆港，國軍也派遣官兵支援防疫，林文皇表示，依照中央疫情指揮中心統一指揮，派遣適當兵力實施消毒工作，例如車輛、遊覽車外觀、輪胎消毒作業，後續也會依照中央相關指導派遣。

媒體詢問，未來軍方是否會另外騰出隔離空間，國防部發言人史順文表示，相關作為配合中央疫情指揮中心辦理，依照相關法令，國軍不便說明。（編輯：鄭雪文）1090211