立院21日開議 宣讀參與WHO各黨團共同聲明

（中央社記者陳俊華台北14日電）立法院長游錫堃今天主持朝野協商，各黨團達成共識，針對「我國參與世界衛生組織（WHO）共同聲明」，由各黨團推派一名立委參與協調，經法制局綜整內容後，21日送立法院會宣讀。

游錫堃今天首度召集朝野協商，會中朝野黨團達成共識，第10屆第1會期開議日訂在2月21日星期五，邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告並備詢。

游錫堃表示，針對「我國參與世界衛生組織（WHO）之立法院各黨團共同聲明」，朝野達成共識，由各黨團推派一名委員參與協調，並由法制局在20日下午5時前綜整其內容，送各黨團確認後、加蓋各黨團章戳，於2月21日星期五，送立法院會宣讀。

民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱向中央社記者表示，4個黨團都已經提案給法制局彙整，且提出的3項訴求都一樣，主要是譴責中國打壓台灣、要求WHO將台灣從中國疫區移除，並請大家支持台灣加入WHO。

鍾佳濱說，各黨團提案的文字、用詞都差不多，重點也都一樣，差異只在名詞，例如國民黨是用「北京當局」，民進黨則稱為「中國大陸」，時代力量及台灣民眾黨則稱為「中國」。

國民黨團總召林為洲則說，看起來大家都有共識，提案只有3個重點，第一，譴責北京當局打壓阻礙台灣加入WHO；第二，呼籲朝野黨團共同推動支持台灣加入WHO；第三，希望WHO不要再提供錯誤資訊，台灣跟中國是不同疫區，資訊經常混淆會造成很多困擾，要求將台灣排除在中國大陸疫區之外。（編輯：蘇龍麒）1090214