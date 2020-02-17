吳斯懷盼進國防委員會 林為洲：還有變數

退役中將、國民黨不分區立委吳斯懷希望能進立法院外交及國防委員會發揮專長。不過，國民黨立法院黨團總召林為洲（圖）17日接受媒體聯訪時指出，還有變數，因為除了區域立委優先，國民黨立委在該委員會能有多少席次也還沒確定。中央社記者范正祥攝 109年2月17日

（中央社記者范正祥台北17日電）退役中將、國民黨不分區立委吳斯懷希望能進立法院外交及國防委員會。不過，國民黨立法院黨團總召林為洲今天指出，還有變數，因為除了區域立委優先，在該委員會能有多少席次也還沒確定。

立法院新會期21日開議，預計下週抽籤分配委員會席次。外傳不僅民進黨立委抵制吳斯懷，就連國民黨自家立委也爭著搶進外交及國防委員會，降低吳斯懷中籤的機率。

林為洲今天在立法院接受媒體聯訪，被問到外傳國民黨立委「卡吳」的說法，對此，林為洲表示，「我沒有聽聞」。

不過，林為洲對於吳斯懷希望能進外交及國防委員會一事也指出，「還有變數」。

林為洲指出，江啟臣、馬文君、呂玉玲這三位黨籍區域立委本來就長期在外交及國防委員會。依據黨團相關章程規定，區域立委優先、資深立委優先，所以江啟臣、馬文君、呂玉玲三位大概會確保在外交及國防委員會。

另外，他也表示，國民黨立委這次在外交及國防委員會有多少席次，目前也還沒確定，因為還要各黨抽籤，像上會期國民黨在外交及國防委員會只有3席，如果只有3席，江啟臣、馬文君、呂玉玲這3位資深的區域立委就已經完全佔滿名額。

談及吳斯懷希望能進外交及國防委員會的變數，林為洲說，第一個變數是國民黨和其他各政黨抽籤的結果，每個委員會可以分到幾席；其次是按照既有規定，區域立委和資深立委優先，然後不分區立委再以專業考量為依據，這些都會影響最後的結果。

媒體詢問，目前有多少國民黨立委表達想進外交及國防委員會的期望？林為洲對此表示，區域立委已經有3位了，「其實我自己也有考慮到外交及國防委員會」，因為這個委員會對他也是滿重要的，他的選區新竹縣，湖口地區有全台最重要的裝甲旅與裝甲兵學校，那邊有很多國防相關的事務要處理，「所以我也不排除」。

媒體再問，如果連黨團總召都要去外交及國防委員會，是不是更讓外界解讀要「卡吳」？對此，林為洲說，「我不會站在第一線」，他還是希望原來專業的區域立委江啟臣、馬文君、呂玉玲最優先。

但是後面的變數還要看各黨在該委員會能抽到的席次，到底是3席、4席，還是5席？不一定，所以要再觀察變數。（編輯：郭無患）1090217