吳斯懷盼進國防委員會 林為洲：還有變數
（中央社記者范正祥台北17日電）退役中將、國民黨不分區立委吳斯懷希望能進立法院外交及國防委員會。不過，國民黨立法院黨團總召林為洲今天指出，還有變數，因為除了區域立委優先，在該委員會能有多少席次也還沒確定。
立法院新會期21日開議，預計下週抽籤分配委員會席次。外傳不僅民進黨立委抵制吳斯懷，就連國民黨自家立委也爭著搶進外交及國防委員會，降低吳斯懷中籤的機率。
林為洲今天在立法院接受媒體聯訪，被問到外傳國民黨立委「卡吳」的說法，對此，林為洲表示，「我沒有聽聞」。
不過，林為洲對於吳斯懷希望能進外交及國防委員會一事也指出，「還有變數」。
林為洲指出，江啟臣、馬文君、呂玉玲這三位黨籍區域立委本來就長期在外交及國防委員會。依據黨團相關章程規定，區域立委優先、資深立委優先，所以江啟臣、馬文君、呂玉玲三位大概會確保在外交及國防委員會。
另外，他也表示，國民黨立委這次在外交及國防委員會有多少席次，目前也還沒確定，因為還要各黨抽籤，像上會期國民黨在外交及國防委員會只有3席，如果只有3席，江啟臣、馬文君、呂玉玲這3位資深的區域立委就已經完全佔滿名額。
談及吳斯懷希望能進外交及國防委員會的變數，林為洲說，第一個變數是國民黨和其他各政黨抽籤的結果，每個委員會可以分到幾席；其次是按照既有規定，區域立委和資深立委優先，然後不分區立委再以專業考量為依據，這些都會影響最後的結果。
媒體詢問，目前有多少國民黨立委表達想進外交及國防委員會的期望？林為洲對此表示，區域立委已經有3位了，「其實我自己也有考慮到外交及國防委員會」，因為這個委員會對他也是滿重要的，他的選區新竹縣，湖口地區有全台最重要的裝甲旅與裝甲兵學校，那邊有很多國防相關的事務要處理，「所以我也不排除」。
媒體再問，如果連黨團總召都要去外交及國防委員會，是不是更讓外界解讀要「卡吳」？對此，林為洲說，「我不會站在第一線」，他還是希望原來專業的區域立委江啟臣、馬文君、呂玉玲最優先。
但是後面的變數還要看各黨在該委員會能抽到的席次，到底是3席、4席，還是5席？不一定，所以要再觀察變數。（編輯：郭無患）1090217