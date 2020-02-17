蔣萬安：扮演稱職在野黨 絕不缺席國民黨改造

（中央社記者范正祥台北17日電）國民黨立法院黨團書記長蔣萬安今天表示，未來黨的改造工程，他絕不會缺席，希望國民黨可以扮演值得讓民眾信任的在野黨，不是為了反對而反對。

他說，台灣民主未來的發展，關鍵還是在有好的政黨政治，這就需要好的在野黨，扮演稱職角色。

廣播節目「POP大國民」專訪蔣萬安，主持人蔡詩萍提問時關切，國民黨主席候選人江啟臣、郝龍斌最近看起來火氣有點慢慢上來了，會不會有選邊的壓力。蔣萬安答覆，「不是問題」，這次是補選，任期只有一年兩個月，主要任務就是進行黨內改革，他不認為這一次會像過去會有所謂的殺到刀刀見骨的狀況。

蔣萬安說，現在大家關注防疫問題，國民黨主席補選的選情是比較冷，但他相信關心國民黨未來走向的民眾，還是會去了解兩位候選人未來對國民黨改造的想法和理念。

廣播節目訪問過程中，主持人也詢問蔣萬安對於國民黨2020大選失敗的看法。對此，蔣萬安說，現在國民黨必須徹底作改變，大破大立；過去4年國民黨雖有改革，但跟不上外面的腳步，未來必須更貼進民意，要能快速反應外在民意的變化。

談及國民黨如何大破大立，蔣萬安認為，從結構面，黨中央的權力核心整個決策模式必須由下而上更貼近民意，方向上應讓有民意基礎者擔任決策核心的成員。

蔣萬安表示，很多議題外在民意變化，國民黨反應太慢；很多立場不能搖擺，要踩穩立場才能勇敢大聲對外表述，包括兩岸論述要有堅定的立場和定調，應該就相關立場討論或辯論。（編輯：黃國倫）1090217