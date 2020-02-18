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崇聖大樓案聽證會 國民黨申請延期遭黨產會駁回

最新更新：2020/02/18 11:41
黨產會18日針對已被國民黨移轉他人的「崇聖大樓」案召開聽證會，發言人施錦芳（左2）表示，國民黨申請希望聽證會延期，經黨產會委員開會討論後，認為延期並沒有正當理由，因此駁回申請；聽證會如期舉行，且程序上沒有疑義。中央社記者張新偉攝　109年2月18日
黨產會18日針對已被國民黨移轉他人的「崇聖大樓」案召開聽證會，發言人施錦芳（左2）表示，國民黨申請希望聽證會延期，經黨產會委員開會討論後，認為延期並沒有正當理由，因此駁回申請；聽證會如期舉行，且程序上沒有疑義。中央社記者張新偉攝　109年2月18日

（中央社記者游凱翔台北18日電）黨產會今天針對已被國民黨移轉他人的「崇聖大樓」案召開聽證會，發言人施錦芳表示，國民黨申請聽證會延期，經討論後決定駁回；國民黨行管會副主委李福軒在場外受訪表示，此舉是未見盡頭的追殺。

黨產會今天分別針對已被國民黨移轉他人的「崇聖、厚生、原國民黨文工會」座落的土地召開追徵案聽證會，釐清是否為不當取得財產，以及是否應向國民黨追徵約新台幣20億元。

國民黨並未派員出席「崇聖大樓」案的聽證會，施錦芳表示，國民黨申請希望聽證會延期，經黨產會委員上午開會討論後，認為延期並沒有正當理由，因此駁回申請；聽證會如期舉行，且程序上沒有疑義，因為透過聽證程序，能夠更加了解案件調查內容。

黨產會人員簡報指出，位在台北市忠孝西路一段的崇聖大樓，最早的所有權人為台北市政府，而國民黨在西元1961年時借用土地及建物，隔年卻在沒有告知北市府情況下，將地上物拆除改建大樓，成為國民黨的台北市黨部。

針對國民黨所有的土地概況，黨產會人員簡報指出國民黨過去曾經取得的土地，共約5個大安森林公園，其中公有土地69%、私有31%；公有土地的部分，租用54%、占用46%。

黨產會表示，國民黨取得土地的五大特點，分別是取得土地總面積大；近7成土地原為公產；國民黨有房屋但未取得基地所有權的土地，88%屬公有地，且近5成為占用；取得逾萬坪的機關用地（都市計畫為公務機關設立所需用地）；取得約5萬坪工業用地，作瓦斯事業。

國民黨行政管理委員會副主委李福軒在場外受訪表示，這是未見盡頭的追殺，且黨產會對已不屬於國民黨的財產進行懲罰性的「追徵」；他呼籲黨產會應該好好了解轉型正義的真諦，因為最重要的是和解及還原真相，有和解才有真相。（編輯：謝佳珍）1090218

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