熱門委員會搶破頭 柯建銘：24日確定後協調抽籤

（中央社記者陳俊華台北20日電）民進黨立法院黨團今天舉行黨團大會，討論各常設委員會成員。黨團總召柯建銘說，內政、交通、經濟、社福衛環委員會較熱門已額滿，待24日各黨團確定席次後再來協調、抽籤，會比較精確。

立法院第10屆第1會期21日開議。民進黨立法院黨團中午舉行黨團大會，討論政黨質詢相關事宜、各委員會登記情形等，行政院長蘇貞昌也前來向黨團成員致意，尋求支持「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案。

柯建銘會後受訪時表示，有幾個熱門委員會已經額滿，例如內政、交通、經濟、社會福利及衛生環境等4個委員會都已經登記8人額滿，其他委員會則還有名額；但因下週一（24日）無黨籍及少數黨團委員要先抽籤，要看抽籤的結果。

柯建銘說，可能每個委員會中都能有8席民進黨立委，也曾經有過9席，但也可能只有7席，就看各黨抽籤情形。因此目前黨團成員登記額滿的委員會，若登記在第8名以外的人，可以先「跳車」，選擇到其他委員會。

柯建銘表示，每個委員會最安全的席次到底是7、8、9席，要等下週一各黨團席次都確定後，民進黨團成員再最後協調，不行再來抽籤，會比較精確一點；要先決定各委員會的席次、成員後，再來處理召委的問題，第一會期召委會以連任、在該委員會2年的立委為主，但經黨團會議同意者，也能擔任召委。

媒體詢問，黨團是否協助依立委的專長選擇委員會？柯建銘說，有些部分黨團會來協調，大家要互相，盡量讓每個人在專長領域上，形成有力的戰鬥部隊，但立法院充滿學習，過去不管什麼專長，每天碰到的議題都不一樣，只要專業認真都會有成就的。至於社福及衛環委員會成員傳出要禮讓新人，柯建銘說，會往這方向協調。

另外，今天黨團大會中也修改黨團強制動員辦法，柯建銘說，過去的乙級動員是每3人只要有2人出席就好，但修正後改為每4人要有3人出席，「要把最有可能的危險全都算進來」。

柯建銘說，這屆國民黨團加上無黨籍立委高金素梅、傅崐萁就有40人，再加上時代力量黨團、民眾黨團就會有48人；若依過去的乙動辦法，民進黨團最多只有46席，若在野黨全部和執政黨站在對立面，也有可能發生，因此修改動員辦法。（編輯：蘇志宗）1090220