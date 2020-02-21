江啟臣：國民黨比較需要街頭 而不是辦公室

（中央社記者陳韻聿台北21日電）國民黨中央黨部大樓租約2021年到期。國民黨主席候選人江啟臣今天說，若補選上黨主席，可能也來不及處理租約問題，但身為在野黨，國民黨比較需要街頭，而不是辦公室。

江啟臣今天接受台北市議員羅智強YouTube頻道「戰神94強」專訪前，接受媒體聯訪時表示，若他補選上黨主席，任期只會到明年5月20日，黨部大樓租約問題可能不會在任期內處理，但可以思考如何活化辦公空間，甚至考慮開放多餘空間讓外界使用，讓民眾感到國民黨是開放、與民眾一起的。

江啟臣說，國民黨已不是過去人員龐大或資產很多的泱泱大黨，而是一個中型政黨、在野黨，「在野黨比較需要的可能不是辦公室，而是街頭」，而若成功贏得黨主席選舉，成為國民黨史上第一位身兼立法委員的黨主席，屆時他的主要戰場也會是立法院，不是辦公室。

針對傅崐萁恢復國民黨籍案，江啟臣說，他的態度一向是「制度最重要」，而處理人事案，是否能既符合程序和規定，又顧及黨內團結，就考驗黨主席和決策者智慧。

針對高雄市長韓國瑜罷免案，江啟臣表示，韓國瑜和國民黨的要務，首先是把高雄市政做到最好，至於黨中央及所有議員和各級民意代表，則可多幫忙宣傳高雄市政府的成績和為民服務內涵。此外，國民黨必須啟動改革，讓大家看到改變；兩者相輔相成，外界對國民黨改觀、對韓國瑜領導的市政有信心，即有助國民黨度過罷韓關卡。

江啟臣隨後接受專訪時說，國民黨不需害怕談中國議題，但無論黨的兩岸路線如何變化，都必須以確保台灣的民主優勢，以及把握兩岸分治且體制不同的事實為論述基礎。

江啟臣曾主張成立數位黨部。他今天進一步分享了自己對數位黨部APP的初步構想，APP將納入「重要政策」、「線上選民服務」、「線上繳交黨費」等功能，並結合線上討論、投票、連署，甚至不排除發展專屬國民黨的「線上交友」APP。

專訪最後，江啟臣接受「快問快答」挑戰，回應「若能回到過去遇見國父，會想和他說什麼」，江啟臣答：「改革尚未成功，同志仍須努力」。（編輯：蘇志宗）1090221