F-16撞山飛官殉職 監院糾正空軍及民航局

（中央社記者王承中台北24日電）空軍F-16戰機撞山意外，監察院日前彈劾5名軍官。監察院今天表示，空軍戰管中心輕忽任務整備，民航局台北近場台協調作為不符合軍機優先規定，也有違失，依法對空軍司令部及民航局提案糾正。

空軍F-16戰機民國107年6月4日發生撞山意外，飛官吳彥霆殉職。監察院日前指出，戰管更改航向且未及時引導戰機爬高，「是人禍，很清楚是人為因素」，彈劾攔管官史青年等5名軍官。

監察院今天發布新聞稿指出，監察院國防及情報委員會在20日通過監委包宗和、仉桂美、林雅鋒所提調查報告及對國防部空軍司令部、交通部民用航空局的糾正案。

監委表示，107年6月4日北部地區「萬安41號演習」，由空軍第五聯隊兩架F-16戰機擔任假想敵機，以目視方式對基隆港實施低空模擬攻擊，但空軍戰術管制聯隊所屬戰術管制中心管帶任務機的有關人員，任務前未查看實施計畫，連作戰要旨命令也未看，肇生一級事件。

監委指出，經調查，戰管中心輕忽任務整備，工作紀律鬆散，值勤作業程序欠完備，戰管素養欠佳，依法對空軍司令部提案糾正。

另外，監委也表示，事先安排的軍機，較民航機享有優先的航管服務，本案台北近場台管制空域E點座標輸入錯誤，檢覈機制未發揮，未即時改正還多次要求戰管促任務機向東修正，此般協調作為，不符事先安排的軍機優先規定，也有違失，並對交通部民航局提出糾正。

監委指出，戰管中心主管值勤作業程序及人員訓練，未完備戰管系統地障顯示功能，加強人員地障認知訓練，所屬管帶人員竟僅憑戰管系統未標示地障，就以為無地障，戰管素養亟待精進，以及航管於軍機臨近基隆港時，未依飛航管理程序（ATMP）規定給予優先飛航服務等情形，均有違失。依法提案糾正，移送行政院轉飭所屬確實檢討改善見復。（編輯：蘇志宗）1090224