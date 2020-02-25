美國僑界挺台灣參與WHO 聲明呼籲防疫不應有缺口

（中央社記者徐薇婷華盛頓24日專電）武漢肺炎疫情擴散，多個大華府台僑組織23日發表聯合聲明，聲援台灣加入世界衛生組織（WHO），強調全球防疫不應有缺口，WHO需要台灣的參與，才能建立健全全球衛生體系。

多個大華府地區台僑組織23日舉辦聲援台灣加入WHO活動，吸引超過200位民眾共襄盛舉。共同發表聲明的組織包括華府台灣同鄉會、巴爾的摩台灣同鄉會、華府台灣文化中心、華府台灣基督長老教會、台灣人公共事務會華府分會等。

聲明表示，在2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）全球肆虐之際，全球防疫工作不應有任何缺口。聲明指出，為保護台灣2300萬人及全球安全，台灣不應再因政治理由被排除在WHO之外，WHO需要台灣的參與，才能建立健全的全球衛生體系。

聲明說，WHO宗旨是追求全人類最高健康標準，保障健康權的普世價值，WHO應堅定捍衛這項宗旨，不該因中國以政治理由，損害台灣人民基本健康人權，且誤將台灣列為中國疫區一部分，導致台灣被部分國家實施出入境管制或停航。

聲明強調：「大華府台僑各界嚴厲譴責中國阻撓台灣參加WHO及WHA（世界衛生大會）的打壓行為，我們呼籲WHO應更正其資訊，將台灣排除於中國疫區之外。」

WHO疫情相關報告將台灣納入中國疫區，導致義大利中斷台義直航班機，菲律賓也曾短暫將台灣納入旅行禁令適用範圍，損害台灣民眾權益。

聲明最後呼籲，在全球抗疫的緊急時刻，WHO應儘速邀請台灣參加今年WHA，並讓台灣完整參與WHO所有對抗COVID-19相關會議、機制及活動。（編輯：陳永昌）1090225