時力批國土計畫法變破壞法 盼政院主動撤回

（中央社記者陳俊華、顧荃台北25日電）時代力量立法院黨團總召邱顯智今天說，行政院會20日通過國土計畫法修正草案，等於是把國土計畫法變成「國土破壞法」，讓行政機關空白授權，盼行政院主動撤回修法，時力也會和民間擋下惡法。

對此行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，修正草案已送立院，若進入實質審查，有任何立委有修法意見，行政院都尊重立法院審議。

行政院會20日通過國土計畫法部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫。

時代力量黨團上午舉行黨團會議會後記者會。邱顯智說，時力強烈反對，因為「等於把國土計畫法變成國土破壞法」；國土計畫就是要對國土進行長遠規劃，要求中央在2年、地方4年內提出相關國土計畫規定，修法竟然把2年變成「一定期限」，等於就是空白授權。

邱顯智說，若認為中央2年、地方4年期限有窒礙難行之處，應該提出到底需要幾年才能完成國土計畫，而不是把法修成空白授權，簡直是讓行政機關包山包海，要開發什麼就開發什麼。只要條文通過後，國土計畫法就形同具文，行政院應主動撤回修法，時力會結合民間一起努力擋下惡法，不要再有下一個大埔。

時代力量立委王婉諭表示，行政院通過的修正草案，對於「國家重大建設計畫」定義完全不清楚，全然架空原本的國土計畫，原本該做的審議事項都可能因為這條而跳過，行政院就會像是「球員兼裁判」，希望行政院能撤回修正草案。

時代力量立委陳椒華說，很遺憾在這次武漢肺炎流行時，行政院提出國土計畫法修法，針對政府要做的投資、開發做非常大的鬆綁，國土計畫原本是每5年、10年要通盤檢討一次，這次修法讓重大建設可以規避國土計畫法，國土計畫法修訂的鬆綁，對台灣是很大的傷害。（編輯：謝佳珍）1090225