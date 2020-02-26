江啟臣：網路直播讓黨員了解訴求和改革理念

（中央社記者劉建邦台北26日電）投入國民黨主席補選的立委江啟臣今天與幾名市議員舉行網路直播便當會，表示要透過像網路直播等方式，讓黨員了解他的訴求和改革理念。

中國國民黨主席補選將在3月7日舉行。江啟臣今天中午與國民黨台北市議員李明賢、張斯綱、耿葳在北市議會的議員辦公室舉行網路直播便當會，江啟臣活動前接受媒體聯訪時，做以上表示。

媒體詢問，國民黨主席候選人郝龍斌上午指出，國民黨不只是「朋友要多、敵人要少」，更重要的是國民黨改革的形象要建立，「我們又老又紅的標籤要拿掉」。

對此，江啟臣說，國民黨的確需要朋友，但不只是要朋友也要制度，政黨有各式各樣規定、制度，不管是恢復黨籍或加入國民黨，都有相關制度要遵循，就依制度而走，這也是國民黨未來改革要走的道路。

他表示，希望國民黨未來給外界印象是重視人才、強化論述，最重要是建立制度，想重回或加入國民黨，都是好事，希望能有更多朋友，但更重要是建立制度。

記者問及網路媒體針對國民黨主席補選進行民調，江啟臣並未獲得年輕族群支持。對此，江啟臣說，每個民調都不同，他尊重民調結果，這是黨內選舉，目前最重要是尋求黨員支持，最後還是回歸政見內容和改革方法。

他表示，這段期間會持續請益，相信國民黨忠貞黨員都希望黨內進步、改革，這是他努力方向，也會透過像網路直播等方式，讓黨員了解他的訴求和改革理念。（編輯：張銘坤）1090226