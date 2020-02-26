游錫堃：預計3月3日蘇揆報告防疫特別預算案

（中央社記者范正祥台北26日電）因應武漢肺炎的防疫與衝擊，行政院明天院會可望通過規模新台幣600億元特別預算案，送請立法院審議。立法院長游錫堃今天表示，預計3月3日行政院長蘇貞昌將到立法院報告特別預算案。

游錫堃下午在立法院接見日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰一行，會前接受媒體聯訪時作了以上表示。

媒體提問，如果行政院明天院會通過防疫特別預算案，送請立法院審議，立法院什麼時候可以進行朝野黨團協商。游錫堃說，3月2日就可以進行朝野協商，討論程序上的問題；如果順利，希望3月3日就能讓蘇貞昌報告特別預算案。

游錫堃指出，如果蘇貞昌3月3日順利完成特別預算案報告並備質詢，備詢後付委；特別預算案3月4日起就能在委員會審查，順利的話很快就通過了，但如果有很多意見，需要更多時間討論，在委員會審查兩天、三天也說不定，很難預料。

游錫堃表示，假設特別預算案3月4日在委員會一天就很快完成審查，隔天就可以進一步朝野協商什麼時候可以最快完成特別預算三讀。但從昨天院會三讀通過嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例過程，好多案要表決，大家還是有很多意見必須溝通，特別預算案在委員會審查可能不是一天就能結束。

另外，立法院副院長蔡其昌今天在立法院回應媒體詢問時表示，防疫紓困條例昨天三讀通過之後，接下來立法院要處理預算的部分，「希望預算的審查能和條例的審查一樣，減少對立，增加共識」。

蔡其昌強調，「防疫紓困條例通過了，特別預算也要配合上」，才能對整個防疫及受疫情影響造成損失的特別是中小企業有些協助和幫忙，相信這也是國人期待的；防疫不只是政府，立法院也好、民間也好，大家一起努力共度難關。（編輯：林興盟）1090226