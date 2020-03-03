請辭後即喪失黨代表資格 魏平政直呼效率真快

（中央社記者劉冠廷台北3日電）在日前獲准請辭的前國民黨考紀會主委魏平政，沒幾天就被國民黨告知喪失黨代表身分；對此，魏平政今天表示，黨的規定他絕對尊重，「若每件事效率都這麼快，國民黨一定非常有希望」。

國民黨7日將進行黨主席補選、中常委改選投票，但就在投票前，魏平政因喪失黨代表資格，收到了更改投票地點的通知，魏平政下午在接受訪問時表示，他本來就是因為考紀會主委的身分取得黨代表資格，進而可以去票選中常委，他只是認為，國民黨處理此事的速度之快，他2月27日才收到辭職獲准的公文，沒想到3月2日就收到投票地點更改的通知。

魏平政說，他原本具備黨代表資格，當初收到的投票通知單是要到中央黨部投票，現在收到了更改投票地點，他直呼效率好快，「若每件事效率都那麼快，國民黨一定非常有希望」。他強調，他尊重國民黨所有的制度，本來就應該這樣，他不在其位不謀其政，將他黨代表資格取消都沒問題，只是速度之快，讓他訝異。

根據國民黨「第20屆第二任中常委全國選舉人」名冊，具投票權的黨代表有1967位，在這些黨代表中，除了票選、當然黨代表外，另有國民黨中央黨部一級主管、縣市黨部主委及黨籍公職人員等不須經過票選的「核定黨代表」。（編輯：蘇志宗）1090303