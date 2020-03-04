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首頁 / 政治

限制醫事人員出國遭質疑 陳時中：有法源依據

最新更新：2020/03/04 10:51

（中央社記者王揚宇台北4日電）針對民進黨立委高嘉瑜昨天表示，限制醫事人員出國沒有法源依據，衛生福利部長陳時中今天受訪指出，這有法源依據，包括醫師法第24條、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第7條等。

衛生福利部2月27日訂定因應武漢肺炎的醫事人員出國規定，醫院醫事、社工人員適用，到旅遊疫情警示區須報准。若因配合政策取消出國行程致損失，不限國別、公私務行程都給補償。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（109年1月15日至110年6月30日）」。

聯席會議前，陳時中被記者問到，高嘉瑜昨天質疑，限制醫事人員出國沒有法源依據；陳時中說，「我們有醫師法第24條、醫療法第27條、傳染病防治法第37條、特別條例第7條，都可以拿來做法源依據。」

記者追問陳時中，「昨天是否很累，因為有拍到你打瞌睡」；陳時中說，看起來應該沒有，可能有閉目一下。

至於陳時中所言的醫師法第24條條文內容為，「醫師對於天災、事變及法定傳染病之預防事項，有遵從主管機關指揮之義務。」特別條例第7條條文為，「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。」（編輯：郭萍英）1090304

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