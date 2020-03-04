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特稿／義大利武漢肺炎疫情暴衝原因 政府誤判情勢又想淡化危機
首頁 / 政治

涉哄抬防疫物資價格逾400件 公平會：尚未開罰

最新更新：2020/03/04 13:11
對於武漢病毒疫情所引發防疫物資缺貨及價格上漲狀況，公平會主委黃美瑛（圖）4日在立法院說，已至各相關通路調查，並監測網路主要電商的口罩價格，一經查獲業者有合議調漲行為，將依法予以嚴懲，決不寬貸。中央社記者鄭傑文攝　109年3月4日
對於武漢病毒疫情所引發防疫物資缺貨及價格上漲狀況，公平會主委黃美瑛（圖）4日在立法院說，已至各相關通路調查，並監測網路主要電商的口罩價格，一經查獲業者有合議調漲行為，將依法予以嚴懲，決不寬貸。中央社記者鄭傑文攝　109年3月4日

（中央社記者劉冠廷台北4日電）對於防疫物資的市場秩序，立委今天關心公平會迄今查了幾件，公平會表示，目前查了400多件，尚未有開罰的案例；民進黨立委邱志偉直指，公平會完全沒實績，應加強查察力道。

立法院經濟委員會今天邀請公平交易委員會主委黃美瑛進行業務報告，因武漢肺炎疫情持續延燒，不少立委關注防疫物資的市場秩序，也關心公平會是否有針對刻意哄抬價格的廠商進行開罰，邱志偉在質詢時就詢問，公平會目前查了多少件。

列席備詢的公平會製造業競爭處長沈麗玉表示，包括檢舉與主動調查，防疫物資口罩、酒精等共有400多件涉及價格哄抬等狀況。邱志偉追問目前開罰了幾件，沈麗玉則說，目前尚未有開罰的案例；立案的部分目前都還在調查當中。

邱志偉直指，公平會完全沒有實績，一事無成，還是在坊間流傳可能哄抬價格或囤積物資的狀況都沒有發生，那到底問題在哪；400多案沒有一件受到處罰，若是公平會查察不利，那需要檢討，他希望公平會在查察的力道需加強，安定民心。

沈麗玉解釋，防疫是一體的，目前都還在查證當中，若有了事證結果，就會做處理。

民進黨立委蘇震清質詢時也表示，民眾認為有許多物資買不到是不正常的，公平會則說檢舉案件都在稽查中，已有立委要求要加強查察的工作，這代表人民對公平會沒有很高的認同，覺得公平會都查不出一個所以然，公平會真的要加強查察工作，讓人民有感。（編輯：林興盟）1090304

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