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綠委憂股東會成防疫破口 顧立雄：盡量電子投票

最新更新：2020/03/04 15:10

（中央社記者王揚宇台北4日電）民進黨立委沈發惠今天質詢表示，接下來很多上市公司會召開股東會，可能會超過千人聚集，這是否會成為防疫破口；金管會主委顧立雄說，相關防疫措施已研議中，希望今年股東會盡量用電子投票。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（109年1月15日至110年6月30日）」。

在證交法規定下，上市櫃公司須在6月底前召開股東會；沈發惠質詢表示，去年鴻海股東會就有3000多人參加，而且很多大型公司股東會往往超過千人參與，外界擔心股東會接下來會變成防疫破口，這攸關股東權益、法規限制等，金管會該如何因應。

顧立雄指出，上市櫃公司按照證交法第36條規定，一定要在6月底前開完股東會，不然會有相關罰則，這是一個硬性規定，現已召集相關單位開會討論，做一個指引；希望今年股東會盡量利用電子投票，將議案先行公布出來，讓股東盡量用電子投票方式投票，若是實際的場所聚會，要如何進行防疫措施，也會做指引。（編輯：郭萍英）1090304

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