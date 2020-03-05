投書日媒 謝長廷：缺了台灣WHO不完整

（中央社記者楊明珠東京5日專電）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延，駐日代表謝長廷今天投書日本大報「每日新聞」表示，台灣有助於各國防疫，缺少台灣的世界衛生組織（WHO）並不完整。

謝長廷在「每日新聞」電子版投書表示，發生在中國湖北省武漢的新型冠狀病毒疫情讓人想起2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS），實則武漢肺炎疫情擴散速度比SARS快，今年初疫情才經過一個半月左右，武漢肺炎確診者和死亡者的人數已多過SARS的確診者和死者，日本也有確診患者死亡。

謝長廷說，病毒不分國籍與人，2019年冠狀病毒疾病確診者在台灣、日本等地都有，限制與疫區的往來、患者進行一定期間的隔離、疫苗的開發等，世界各國有必要合作以避免疫情擴大。

他說，以前發生在中國的嚴重急性呼吸道症候群進入台灣時，因「一個中國原則」這個政治理由而未能加入世界衛生組織的台灣得不到WHO的防疫最新資訊，深受其害，有了這樣的慘痛經驗，台灣這次迅速實施嚴格的邊境管制措施，成功抑制疫情在國內擴散。

台灣從2009年起連續8年以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA，世界衛生組織的年會），但是2017年起就無法參加世衛大會。WHO於今年1月22日召開討論新型冠狀病毒對策的緊急會議也排除台灣參加，但後來在日本、美國、歐洲各國支持台灣參與的情況下，2月11日台灣得以參加WHO線上會議，針對新型肺炎的最新資訊及對策進行意見交換。

謝長廷表示，這次台灣能參加WHO會議，不需透過中國，而是台灣與WHO直接交流參與，具有重大意義，建立一個讓WHO最新資訊能暢行無阻直接傳遞到台灣的制度是相當重要的。

有關台灣參與WHO一事，日本首相安倍晉三1月30日在國會答詢時說，「對於國際衛生課題的因應，不應有地理上的空白」、「以政治的立場排除特定區域，對於整體地區的健康維持和傳染的預防將造成困難，我們會在WHO堅持這項主張」。

日本跨黨派國會議員所組成的「日華議員懇談會」2月5日向日本政府提出請求，要求政府努力促成讓台灣能以觀察員身分參與WHO。

對於日本各界強烈支持台灣的心意，謝長廷重申謝意。他表示，傳染病的防疫攸關全世界人命安全，國際社會應該一致團結因應。

他說，全球資料庫網站Numbeo資訊2月發表醫療保健指數（Health Care Index）排行榜，台灣連續2年位居世界第一，台灣的醫療水準高，擁有克服過SARS的經驗，有助各國防疫。

謝長廷說，世界衛生組織如果是個為全世界人類健康著想的組織，那麼缺少台灣的WHO並不完整。為了世人的健康著想，不單是喊口號，如何落實才是最重要的，台灣盼與世界衛生組織合作，盡到責任與義務。（編輯：郭中翰）1090305