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6次將判決書公器私用 監察院彈劾法官郭玉林

最新更新：2020/03/05 18:50

（中央社記者余祥台北5日電）監察院今天表示，台東地方法院法官郭玉林因與同院法官發生爭執，也不滿該院內部事務資源分配，在承辦的6案判決書中，載入跟案情毫無關聯的批判文字，有損人民對司法的信賴，監察院上午通過彈劾案。

監察院上午以11票全數審查通過監察委員楊芳玲、林雅鋒提案，彈劾郭玉林。

經兩位監察委員深入調查後發現，郭玉林與同院吳姓法官因職務宿舍植栽問題發生爭執，竟在審理107年度東簡字第211號給付土地補償金事件，將與案情無關的文字置入該案判決書理由中，就個人所遭遇的職務宿舍爭議，在判決書中提出主觀批判。

監委表示，上述情形並非單一事件，郭玉林另在承辦107年度簡字第16號等5案中，也將無直接關聯的內容文字置入判決理由，分別指摘台東地院刑事庭法官於其他案件採用證據不當、違法羈押，並主觀評論該院刑事庭及民事庭法官員額配置及未設置強制處分專庭不當，又指該院舉辦參審模擬法庭為無益且耗費司法資源，藉此抒發個人主觀意見。

監委認為，郭玉林利用判決書作為工具，將與案件毫無關係的事務，包裝成法律問題抒發己見，難免造成法官公器私用的不良觀感，影響人民對法官公正、中立和判決嚴謹性的認知，損害人民對司法的信賴。

監委表示，郭玉林接受監察院詢問時，已坦承且深表悔悟，並表示願意承擔應負的責任。

監察院審酌郭玉林前後反覆6次將與案情無關的文字置入判決書中，嚴重損及人民對於司法的信賴和法官形象，有法官法第49條第1項應受懲戒事由，依法提案彈劾。

經監察院審查通過後，移請司法院職務法庭依法懲戒，藉此警惕所有的法官應以此案為鑑戒，共同維護判決書的公信性與嚴謹性，爭取國人對於司法的信賴。（編輯：蘇志宗）1090305

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