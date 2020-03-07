藍中常委選舉揭曉 徐榛蔚最高票當選

（中央社記者劉冠廷台北7日電）國民黨中常委選舉結果今天出爐，尋求連任的17位現任中常委，有16位順利當選，現任中常委陳宗興、花蓮縣長徐榛蔚以1034票並列第一，並有謝衣鳯等4位現任國民黨立委當選。

徐榛蔚第二次參選中常委，這次拿下第一高票，她的丈夫、無黨籍立委傅崐萁被認為扮演一定角色，日前鬧得沸沸揚揚的傅崐萁回復國民黨籍案，在黨中央改組後如何處理，仍是外界矚目焦點。

國民黨黨章規定，中常會置常委39至44人，32名選任中常委由黨代表從中央委員中選出，指定中常委為7至12人，由黨主席指定黨籍縣市長5人、青年團總團長及全國青年工作總會總會長擔任。

國民黨今天舉行中常委選舉，共48人登記參選，其中包含17位尋求連任、31位新人參選。

國民黨晚間公布選舉結果，爭取連任的17位現任中常委，除謝坤宗外，其餘16人都當選，包含江碩平、李傅中武、呂學樟、沈慶光、曾文培、陳雙全、林文瑞、蔣根煌、陳宗興、侯彩鳳、沈智慧、徐榛蔚、范成連、楊博仁、李德維、劉大貝等。

其餘當選的16位中常委，分別為游顥、陳汪全、謝衣鳯、謝坤宏、鄭任宗、邱素蘭、高思博、黃紹庭、陳炳甫、應曉薇、鄭正鈐、魏嘉賢、鄧治平、黃敬平、周孟蓉、童惠珍。

當選人中有14位為民意代表或縣市長，包括立委林文瑞、謝衣鳯、李德維、鄭正鈐、花蓮縣長徐榛蔚、新北市議長蔣根煌、澎湖縣副議長陳雙全，縣市議員黃紹庭、陳炳甫、應曉薇、黃敬平、游顥、李傅中武、花蓮市長魏嘉賢等人，比起上一屆多出了4位具備民意基礎的中常委。（編輯：鄭雪文）1090307