台灣基進：江啟臣挺韓拉攏舊勢力 改革喊假

（中央社記者陳朝福高雄8日電）國民黨主席補選由立委江啟臣勝出。台灣基進今天指出，江啟臣在總統大選後打改革牌才得以在黨內浮上檯面，但改革者竟公然挺高雄市長韓國瑜，並拉攏舊勢力，改革根本是喊假的。

罷免韓國瑜的公民團體明天將先把完成造冊的第2階段罷免連署書40萬份送交高雄市選委會，台灣基進新聞部副主任張博洋上午陪同「Wecare高雄」發起人尹立前往高市警局請求警方協助運送途中維安。會後接受媒體訪問，作以上表示。

江啟臣曾公開表明，「幫韓國瑜度過難關是全黨的共識，且絕對要全力以赴」。

媒體提問，對於江啟臣在主席補選勝選的看法。對此，張博洋表示，江啟臣是在今年總統大選後，打著改革牌才得以在國民黨內浮上檯面，但改革者竟公然挺韓國瑜，拉攏國民黨黃復興黨部等舊勢力，改革根本就是喊假的。

張博洋指出，中國國民黨就像是過期食品，國民黨副主席郝龍斌這次競選若當選主席，等同直接問人民要不要吃過期商品；如今江啟臣當選，其實只是把過期商品換上新標籤，對民眾而言，根本沒差。

張博洋表示，盼江啟臣不要助紂為虐，高雄市民的盼望就是罷韓，江啟臣若堅持挺韓，就是高雄市民的絆腳石，市民將在接下來的罷免投票對韓國瑜及國民黨做出選擇。（編輯：戴光育）1090308