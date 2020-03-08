國民黨新主席怎改革 黨內點名人事組織改造

（中央社記者劉冠廷台北8日電）代表青壯世代的立委江啟臣當選國民黨主席，馬上就要進行黨的改革工程，首要改革的目標，黨內人士直言，除權力核心改造外，人事主管的安排也極為重要，這是朝內造化政黨的第一步。

國民黨主席補選結果7日出爐，由青壯派立委江啟臣勝出，在選前就高喊改革的他，當選主席後該怎麼改革國民黨，外界都在看。目前黨內普遍給予江啟臣的改革建議，主要集中在黨組織的改造，以及權力核心的重整等方向。

在組織改革的部分，江啟臣在當選後，便有黨內民意代表給予建議，國民黨立委洪孟楷就表示，中常委的組成結構需檢討。去年不分區立委提名過後，許多民眾開始注意到中常會，其中大多數的中常委們並未有民意的洗禮，而是經由1600多位黨代表選出，不乏萬年中常委，只需掌握多數黨代表、又或相互推薦、又或細心經營關係，即可在兩年一次中常委選舉勝出，這樣的方式，往往與民意有所落差。

國民黨桃園市議員黃敬平也說，在此次中常委選舉勝出後，將會提案調整中常委、黨代表與中央委員等選舉方式，希望先從推動黨內選舉的體制改革開始，讓外界看到國民黨的改變。

曾與江啟臣共事的藍營人士則表示，江啟臣上任後，首先讓外界能清楚看懂黨的結構組織與決策單位，然後必須將黨的兩岸政策論述清楚，同時將財政、經濟等領域的人才找齊，提供立法院建設性的意見，不要再回到過去為杯葛而杯葛的老路。

這位藍營人士直言，從這次的中常委選舉就可以看出，若結構沒改變，當選者還是那些老面孔，還是不符合民意的基礎，對國民黨的改革不會有太大的幫助；因此如何針對中常委、中央委員、黨代表選舉做重新的思考，也是非常重要的。

江啟臣昨天在受勝選後表示，他身為立委接任黨主席，就是黨內造化的開始。不願具名的藍營人士就直言，黨內一級主官的安排，若能任用具有民意基礎的民意代表，可加速內造化的進程，在未來的政策、論述才有機會貼近民意，讓民眾重新認同國民黨，因此，他認為，應該先從人事的部分做出與以往不同的安排，再來談後續的改革工程。

國民黨首要改革的目標，除了有不少黨內人士認為是組織上的改革，也有人針對其他方面提出建議，不願具名的中央委員就說，國民黨需要加強宣傳與論述，不能一直都處於挨打的位置，快速掌握社會關注的議題，儘早提出論點，此外也建議文傳會，應第一時間將黨的決策，傳遞到各黨員的手中，讓黨內同志能第一時間就掌握黨的方向。（編輯：楊凱翔）1090308