國土計畫法在野黨齊反對 經表決列13日院會議程

（中央社記者陳俊華、范正祥台北10日電）立法院今天舉行程序委員會，民進黨立法院黨團擬將行政院版的國土計畫法草案排入週五（13日）院會報告事項中，因國民黨團、時代力量黨團、民眾黨團有異議，經表決後才排入週五院會議程中。

行政院會2月20日通過國土計畫法部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫；縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，也從「2年」延長為「一定期限內完成」。

但政院版國土計畫法修正草案，在3月6日的立法院會報告事項中，遭國民黨團、時代力量黨團提議，退回程序委員會重新提出。

立法院今天舉行程序委員會，排定第10屆第1會期第4次會議議事日程。其中，民進黨團提議，將行政院提出的國土計畫法部分條文修正草案，增列入院會報告事項。

國民黨團書記長蔣萬安說，行政院版草案非常空泛、不明確，試圖將民間財團投資納入、破壞環境保育，在防疫期間政院不該將重大爭議的國土計畫法修正草案送進來，並應積極跟地方政府、環保團體、農民溝通對話，再檢視修法必要性，建請程委會暫緩列案。

國民黨立法院黨團上午也召開記者會，質疑行政院版「國土計畫法」修法，是中央帶領地方破壞國土，國土計畫變成「國土開發計畫法」，要求行政院收回「國土計畫法」修正草案。出席記者會的內政委員會召委、國民黨立委陳玉珍說，絕不會讓民進黨將草案送進委員會排審。

時代力量黨團副總召陳椒華說，政府若要結合民間開發，其實不用修國土計畫法，民間團體對修法持反對態度，時力也希望草案不要付委審查。

民眾黨團幹事長高虹安表示，反對政院版國土計畫法草案增列入議程，有過度授權之嫌，民眾黨團也接到很多環保團體、民眾陳情，希望政院能了解後續可能造成的詬病。

民進黨立委莊瑞雄說，程委會該審議的是程序有沒有完備、是否符合立法院的職權，不該對個別法案內容做實質審查，這也是過去程委會被批評為「太上委員會」的原因；行政院提案後就讓社會共同討論，也不是壞事。

最後經表決，贊成與反對的各獲9票，在票數相同的情況下，程序委員會召委、民進黨立委管碧玲說，可否同數，由主席來決定，她認為應該進到委員會實質審查，別讓程委會卡關，「我是主張要贊成」，最後國土計畫法仍排入週五立法院會報告事項中。

另外，討論事項部分，依朝野黨團協商決定，13日院會將處理「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，並完成三讀程序。（編輯：蘇龍麒）1090310