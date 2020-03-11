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武漢肺炎／美國也有口罩之亂 一般人是否該戴正反意見激辯
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內政部鼓勵線上祭祖 徐國勇：各方回應都很正面

最新更新：2020/03/11 10:16
內政部鼓勵清明線上祭祖，內政部長徐國勇（中）11日表示，得到的回應都很正面，大家都能體諒必須配合防疫。中央社記者王承中攝 109年3月11日
內政部鼓勵清明線上祭祖，內政部長徐國勇（中）11日表示，得到的回應都很正面，大家都能體諒必須配合防疫。中央社記者王承中攝 109年3月11日

（中央社記者王承中台北11日電）內政部鼓勵民眾線上祭祖，內政部長徐國勇今天表示，到現在為止，內政部得到的都是很正面的回應，沒有任何反彈的聲音，大家都能體諒必須配合疫情的現實狀況，感謝各團體在防疫期間的合作。

清明節將至，內政部昨天表示，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情變化，鼓勵民眾採分流掃墓或線上祭祖，目前已有台北市、新北市等8縣市提供線上追思服務，民眾可多加利用。

徐國勇今天上午在列席立法院內政委員會前受訪表示，「沒有任何反彈的聲音，都是支持」。慎終追遠是台灣文化傳統的一部分，但跟疫情的現實狀況必須做相關配合跟調和，大家也都能體諒，到現在為止，內政部得到的都是很正面的回應，沒有收到任何抱怨。

徐國勇指出， 現在線上掃墓、法會越來越普遍，很多宗教團體如慈濟、佛光山、法鼓山等都有用線上法會，效果還不錯，很感謝宗教團體在防疫期間的合作，現在也擴展到清明節法會，用線上處理。目前很多公立的塔位也用分流等不同方式來防疫，私立塔位也會採用線上法會或分流處理，應會對防疫產生很好的成果。

媒體詢問，有民眾關心有些地方收訊不好，恐影響線上法會、線上祭祖。徐國勇表示，現在台灣無線網路的收訊都相當好，可能人多的地方會因頻寬問題發生網路壅塞現象，不過基本上應都還好，如果地方偏僻到連網路都不通，大概那個地方也是蠻空曠的，基本上若人不多，也不用戴口罩。（編輯：林興盟）1090311

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