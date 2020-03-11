政院版國土計畫法草案惹議 民進黨團擬另提案

（中央社記者陳俊華台北11日電）民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱今天說，外界對行政院版的國土計畫法修正草案有疑慮，黨團將提出更清楚的版本，可消除外界不必要猜疑，預計週五（13日）舉行記者會對外說明。

行政院會2月20日通過國土計畫法部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫；縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，也從「2年」延長為「一定期限內完成」。

立法院10日舉行程序委員會時，民進黨團擬將行政院版的國土計畫法部分條文修正草案排入週五院會報告事項中，但因國民黨團、時代力量黨團、台灣民眾黨團有異議，經表決後才排入週五院會報告事項中。

鍾佳濱下午受訪時表示，外界對政院版草案「有些想像」，如果黨團能提出更清楚版本，可消除外界不必要猜疑，照時程週五政院本草案就會付委審查，會在最快時間提出黨團版草案，並在政院版草案付委前，舉行記者會對外說明。

鍾佳濱表示，黨團版草案主要由內政委員會召委、民進黨立委管碧玲草擬，並在週五舉行黨團大會與黨團成員討論；主要是針對外界有疑慮的第15條及第45條，「國家重大建設計畫」太容易給人家無謂的遐想，「一定期限」外界也有疑慮，黨團版草案將會給具體期限，並明確的框定。

鍾佳濱說，黨團知道外界的擔憂，草案中會寫得更清楚，在立法過程明確化；議事攻防部分，民進黨還是有主導權，但在修法前就被扣帽子說是為了財團，「明明可以清白審查，為什麼要背負污名？」外界的質疑不是沒有道理，政院版條文那樣寫，「的確會有遐想空間」，因此提出黨團版，就不會有模糊空間。（編輯：蘇龍麒）1090311