吳斯懷傳索機密資料 綠委：要思考為何大家會怕

（中央社記者王揚宇、余祥台北13日電）外傳國民黨籍、立法院社會福利及衛生環境委員會立委吳斯懷向國防部索取機密資料，多位民進黨立委今天分別指出，吳斯懷要思考為何這樣的動作會讓大家害怕，國防部提供資料上也應更謹慎。

多家媒體昨天報導，未在立法院外交及國防委員會的吳斯懷，卻向國防部索取資通電軍、陸海空軍人力編制、聯兵營戰力規劃等機密資料，引起議論。國防部回應，這次提供給立委的資料是依據國防報告書等公開資訊，未涉及機密的內容。

而據民視報導，吳斯懷說，「行使立委職權，我對每個部會都提出基本資料的需求，做為問政的參考，而且我所提出來對各部會基本資料需求，都是在網路上或者公告上是公開的資料，只是希望相關的部會幫我彙整一下，方便我們的數據整理跟問政，沒有其他任何的涵義。」

這個議題今天在立法院仍持續延燒，立法院外交及國防委員會、民進黨立委王定宇今天被媒體問到，吳斯懷去調國防資料是否恰當。

王定宇表示，國會監督有一條界線，有些國家機敏性或行政作為上，「我們尊重行政做法」，但昨天看媒體揭露的訊息，吳斯懷是調資通電軍資料以外，在海軍部分，「我不懂為何衛環委員會要一直調潛艦資料」，不斷詢問、要調，難免會讓人擔憂跟疑慮。

王定宇說，「吳委員你現在是立法委員，體會一下人民的擔憂，對你跟對國民黨不壞」，而且吳斯懷這樣的調資料方法，機密資料也不能就這樣給，只是這些動作讓大家不安，而這樣的不安，對吳斯懷本人也是有傷害的。

王定宇提醒吳斯懷，有些分際可以問一下，也許他是新人，希望吳斯懷問一下、了解一下比較好。

立法院財政委員會召委、民進黨立委莊瑞雄則說，吳斯懷應該要知道他的任何動作都會受到外界矚目，吳斯懷既然在衛環委員會就應該了解，自己為何會跑到衛環委員會，否則以他是軍事專家、軍事將領退下來，理當留在外交及國防委員會。

莊瑞雄表示，連國民黨都不讓吳斯懷在國防委員會，今天他的動作一定會造成國人同胞的疑慮，「我看國民黨會嚇死」，否則任何一位立委到各委員會跟政府部門垂詢，或是問政監督，大家不會有第二句話，但為何吳斯懷的動作，大家會覺得可怕，吳斯懷要好好思考。

立法院外交及國防委員會、民進黨立委羅致政認為，大家都在用放大鏡看每個立委的表現，對於這些國防機密的取得，怎麼用或適不適合，大家也都用同樣標準在看；立委因質詢需要索取資料，國防部要遵守相關法規，哪些能給、哪些不能給，尤其吳斯懷並不是國防外交立委，所以提供資料上，國防部應該更謹慎。

國民黨團首席副書記長林奕華表示，立法委員本就可以到各個委員會進行質詢，當然需要有相關部會資料，這是立委權責，且吳斯懷沒有調閱機密資料，為什麼立委調資料的文件會流出來，她質疑，是否是利用吳斯懷進行政治操作。（編輯：蘇龍麒）1090313