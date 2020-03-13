駁索取機密資料 吳斯懷：請國防部把話說清楚

外傳國民黨籍、立法院社會福利及衛生環境委員會立委吳斯懷向國防部索取機密資料，吳斯懷13日反駁說，「完全沒有機密資料」，並公開喊話「請國防部一次把話說清楚」。中央社記者林俊耀攝 109年3月13日

（中央社記者范正祥、余祥、陳韻聿台北13日電）外傳國民黨籍、立法院社會福利及衛生環境委員會立委吳斯懷向國防部索取機密資料。吳斯懷今天回應媒體堵訪時反駁說，「完全沒有機密資料」，他並公開喊話「請國防部一次把話說清楚」。

國防部昨晚即表示，所提供資料未涉及機密內容。國防部今天再度強調，立法委員基於權責監督各行政部門施政情形，國防部依法提供相關資料。

國防部表示，提供所有立委的資料皆依據國防報告書、國防部公開網站、立法院公開的預算書表，以及專案報告等公開資訊，未涉機敏內容，且提供資料皆嚴格遵守「國家機密保護法」規範辦理。

多家媒體報導，未在立法院外交及國防委員會的吳斯懷卻向國防部索取資通電軍、陸海空軍人力編制、聯兵營戰力規劃等機密資料，引起議論。

吳斯懷今天在立法院出席國民黨團大會會後回應媒體堵訪時指出，他日前在協調會裡面與國防部官員交換意見，公開告訴他們，不需要提供機密資料，也不要告訴機密內容，只是要公開資料的彙整，便於問政。

吳斯懷今天當場向媒體出示一份「研討國軍戰訓整備及建軍規劃案」，他說，完全沒有機密資料；希望國防部針對這件事站出來公開說明，「他們所提供給我的資料，有沒有機密資料？這是由國防部認定，據本席目前的了解，完全沒有。」

他說，希望部會不要用這種方式來炒作，這樣子對所有的立委合法行使職權是非常不尊重的。這是一個非常惡質的案例，「請國防部應該站出來公開說明，而不是我來說明。」

吳斯懷表示，請國防部說明，依據國家機密保護法，「他們提供給我的資料，是公開資料。我們在會中討論的內容，他們並沒有說明，也沒有的提供，所以沒有機密的問題。」

吳斯懷表示，立委依據憲法保障，合法行使職權，請國防部予以尊重。

另外，針對昨天媒體報導「身為衛環立委卻索取軍機資料吳斯懷動機引發質疑」，吳斯懷辦公室今天發布新聞稿表示，立委依據「立法院職權行使法」，監督政府施政作為，依問政需要，可要求部會提供相關不涉機敏的公開資訊。

新聞稿指出，吳斯懷自上任以來，為利儘速了解政府各部會職掌情形，都請各部會提供基本資料，以作為問政參考，且相關資料都是公開的資訊，在索取資料時，不但不曾要過任何一份機密資料，還特別提醒機密資料不用提供。

新聞稿表示，吳斯懷問政以來，一向嚴謹分寸，更沒有也不會向任何部會索取機密資料，請媒體及社會大眾不要過度解讀。

吳斯懷辦公室聲明，吳斯懷當天與國防部意見交換時，特地強調所提供的資料是國防部的公開資訊，「惟當天之會議內容為何特定媒體會知悉，是否為國防部參加會議人員所為？迄今未真實說明，其居心叵測，是否欲造成外界對委員之誤解，以及藉此事件造成爾後立法委員問政索取資料的寒蟬效應。」（編輯：蘇龍麒）1090313