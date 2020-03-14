江韓會將登場 高市藍議員盼助解罷免風暴

（中央社記者程啟峰高雄14日電）高雄市長韓國瑜罷免提案進入第2階段連署書審查階段，如果順利6月中下旬將舉行罷免投票。國民黨要如何幫助韓國瑜度過罷免風暴，近期的「江韓會」備受關注。

國民黨新任黨主席江啟臣競選黨主席時曾提及「國民黨全黨要幫韓國瑜度過罷免危機」；在接任黨主席後，傳出江啟臣南下與韓國瑜見面，關切韓眼前面臨「罷韓」困境，研商因應之道，確保國民黨在高雄執政權。

韓國瑜今天沒有公開市政行程，明天唯一公開行程是上午9時出席淨心長老圓寂讚頌會，外界研判悼祭活動後有可能是「江韓會」時間點。高市府新聞局長鄭照新接受電話採訪未證實會面時間，只表示近期的「江韓會」採閉門會面，會後對外發布新聞稿，可能會談重點將是區域發展均衡與地方自治相關議題。

至於要如何化解日益破近的「罷韓」危機，國民黨高雄市議員邱于軒日前在臉書貼文表態相挺，呼應台北市議員游淑慧所提「呼籲江啟臣成立守護高雄應變小組」看法。她形容「罷韓一役形同國民黨的山海關」，也是國民黨展現團結的最好作為。建議協助高雄爭取中央預算、商討罷韓因應對策、推銷高雄市政成績等。

邱于軒今天fb再發文「國民黨的防疫之道」，批評黨內前輩表現「猶如防疫破口般，讓基層大失所望」，綠營縱然擅長網軍操作，但沒有「宿主」，如何讓病毒擴散？促黨中央出手「微調」，勿讓不分區立委成為綠營的「提款機」。

對於在高雄市議會席次占一半（總席次66人）的國民黨籍議員，在「罷韓」案進入2階段審查後，沒有具體或集體的聲援動作，只有零星、個別發聲。有政壇人士指藍軍議員形同「切割」，不顧韓國瑜汪洋孤舟、載沉載浮處境，還不如無黨聯盟發布新聞稿給韓國瑜送暖並肯定市府「路平」、「清淤」等施政。

對於外界聲音，國民黨高雄市黨部今天表達協助化解「罷韓」危機責無旁貸立場，配合中央協助韓國瑜挺過難關。黨部主委莊啟旺電話受訪則是對罷韓2階連署書審查通過存疑；未來會視狀況研議因應對策。議會國民黨黨團總召曾俊傑表示，黨團盼韓國瑜及團隊努力拚市政做出人民有感政績；如果黨團有激化動作恐促使反效果製造對立。

剛當選國民黨中常委的高雄市議員黃紹庭表示，他用自己的方式在黨中央要求從戰略、戰術上擬定方針並發號施令，讓地方配合救韓。

參選立委敗選的國民黨市議員李雅靜接受電話採訪也否認「切割」韓國瑜說法。她批評很多媒體在扭曲韓國瑜的施政，尤其對韓的無心失言刻意放大操作，讓她對目前的政治氛圍感到失望，抱怨地方黨部沒有「護韓」作為，盼黨中央有具體行動。（編輯：孫承武）1090314