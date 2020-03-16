武漢肺炎防疫 司法院提遠距訊問等應變措施

（中央社記者王揚宇台北16日電）因應武漢肺炎的防疫措施，司法院提出因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情辦公應變措施等多項方案，也規劃遠距訊問、居家辦公、異地辦公等方案，以防疫為優先。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院秘書長林輝煌列席說明司法院因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情的防疫措施，並備質詢。

根據司法院提出書面報告指出，司法院已依法院刑事遠距訊問擴大作業要點規定，就防疫期間處理強制處分訊問被告事項，核定「得使用遠距訊問」，並函頒「各級法院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情處理強制處分事項訊問被告之防疫措施」，重點包括防疫優先原則、得採遠距訊問或於管轄區域內就地訊問等。

司法院表示，法院如經通報得知已在其他機關或處所的被告，具有感染風險情形，應先聯繫相關機關或處所，以了解掌握相關資訊，必要時得採取遠距訊問或於管轄區域內就地訊問。被告戒護方式，由法院與該機關或處所進行協調。採取遠距訊問前，應以適當方式徵詢檢察官、被告及辯護人的意見。

關於司法院所屬機關防疫措施上，林輝煌說，已加強門禁管制、加強衛教宣導與環境清潔消毒，如電梯、麥克風、門把等處，並加強空氣流通，各機關也應減少辦理集會及參訪活動；另外，大門及法庭報到處應設置告示牌，要求民眾主動告知近期有無至國際旅遊疫情建議等級第一級及第二級國家等。

至於關於防疫物資調度部分，司法院指出，在於行政院宣布口罩由政府徵收統一調度的次日（1月31日），即展開各院口罩需求及庫存調查，數量以提供第一線工作人員實際必要為原則，向指揮中心請求撥配，由於獲配數量遠低於需求數，獲配率僅15%，為發揮有限物資的最大使用效益，司法院採行的措施包括，訂定防疫口罩核撥原則、建置「防疫口罩調查系統」等。

林輝煌報告時也提到，從2月27日至3月13日為止，司法院所屬機關共通報4名人員居家檢疫、17名人員自主健康管理，但至今僅剩2人還在自主健康管理。此外，司法院為防止群聚感染的風險，確保公務正常運作，已規劃異地辦公及居家辦公等應變措施。（編輯：蘇龍麒）1090316