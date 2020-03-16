防護衣國家隊成形 總統：公家全用國貨維持產能

（中央社記者葉素萍台北16日電）總統蔡英文今天參訪聚陽實業防護衣生產線，她說，台灣的防護衣跟隔離衣國家隊已經成形；蔡總統並宣布，政府機關、公立醫院、醫療機構、軍事單位全部都使用國產，平時維持一定國內需求量生產，緊急時隨時可以補充。

蔡總統今天由經濟部次長王美花、聚陽董事長周理平陪同，參訪聚陽實業防護衣生產線。

蔡總統致詞提到，透過這機會，她要告訴國人「我們的防護衣、隔離衣也有國家隊」；疫情初期，工作同仁告訴她，台灣的防護衣跟隔離衣，尤其是防護衣都是國外進口的，都是（美國）杜邦生產，那時盤點國內整個庫存的情況。

她說，經過這段時間以後，「我們的防護衣跟隔離衣的國家隊也已經成形了」，這是令人振奮的消息，尤其高等級防護衣，從原料到製成最後的產品，全部100%在台灣生產，對台灣來講，這是非常重要的戰略物資，可以100%在國內生產，她感到非常心安跟感謝。

蔡總統提到，隔離衣110萬件在國家隊努力之下，已經都快要交貨完成，防護衣也要開始進行量產。她相信，這對國人而言，是令人振奮安心的消息。

蔡總統說，聚陽在2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情時就已投入防疫工作，協助政府生產防護衣，現在政府要求等級更高，聚陽再次接下挑戰，在聚陽製作防護衣生產的過程中，原料是來自國內的一家公司衛普，原料經國內機構檢驗發現品質比國外還好。

蔡總統稍早參訪作業區，她說，止水條的研發、製作過程及設計令人驚艷，聚陽在關鍵時候拿出台灣人製造、設計、研發的實力，充分顯現出來台灣的製造能量，這是國力的展現。

「我們的產業界、製造業等幾乎是無所不能」，蔡總統說，只要給業者任務、支持、鼓勵，業者就會把需要的都生產出來。

對於聚陽在簡報時提到，希望將來能夠在平時提高庫存量，蔡總統說，這次疫情經驗當中，政府已發現很多非常重要的戰備物資，希望在國內維持一定的生產能量，她相信，防護衣跟隔離衣一定是戰備物資的重要項目。

蔡總統也當場宣布，政府已經做了初步決定，就是政府機關、公立醫院、醫療機構、軍事單位，包括國軍所使用的用品，希望朝全部都是國產規劃，如此，平時就維持一定的國內需求量生產，在緊急時候隨時可以補充。

她說，政府希望跟民間一起來合作，把國家在天災或疫病的緊急時刻所需要的戰備物資，一起透過政府公共的需求，維持一定規模的生產。

蔡總統並感謝聚陽這次傾全力協助政府防疫，她說，聚陽做出來的產品居然比國外生產的品質還要好，這是大家的光榮，她感謝大家的辛苦，國人感到非常驕傲，防疫士氣也更好。

周理平提到，聚陽產製的防護衣，預計3月底開始陸續交貨到衛福部，提供給第一線與第二線的醫護人員使用，保護其身心健康與安全，聚陽很榮幸承接政府交付任務，一定會全力以赴、使命必達。（編輯：林興盟）1090316