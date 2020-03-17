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防疫情擴散 國民黨中常委建議中常會開視訊會議

最新更新：2020/03/17 11:37

（中央社記者余祥台北17日電）武漢肺炎疫情蔓延全球，國民黨中常委田方倫將在明天中常會提案建議，未來啟用視訊會議，除了避免疫情擴散，更可有效請縣市首長透過視訊會報地方輿情和需求，達成黨主席江啟臣組織扁平化的目標。

國民黨18日將召開中常會，田方倫將提案指出，為因應國內外新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，建請國民黨中常會啟用視訊會議，避免疫情擴散。

田方倫表示，中常會每週會議，共有34位常委及各縣市首長代表出席，再加上黨主席等黨職幹部，黨內菁英前輩都聚集在常會廳之中，存在感染風險。

除疫情因素外，田方倫也認為，因應江啟臣政見所提組織扁平化、科技化，在疫情期間試辦視訊會議，更能有效邀請本黨各縣市首長透過視訊會議向常會報告地方輿情及地方需求，

至於實行的辦法，田方倫表示，國民黨屬社團法人，但經查政黨法及人民團體法，並無關於視訊會議的相關規定，則援引財團法人法第43條規定略以：「董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。」建請國民黨權責單位再行確認是否適用。

他說，如果無違反相關法令，請國民黨行管會及資訊處建構視訊會議系統，並規劃相關規則，以提醒參與視訊會議的黨員依相關規定請假；另也請資訊處確認其視訊會議系統有無資安漏洞，避免中常會內部會議內容，遭黨外有心人士刻意監控並外流。（編輯：黃國倫）1090317

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