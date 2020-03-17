提會計法修法 蔡易餘否認趁亂救扁

（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北17日電）外傳民進黨立委蔡易餘在防疫期間提案修會計法及赦免法，要「趁亂救扁」；蔡易餘今天說，這些法案必須經過充分討論，媒體解讀為「趁亂」提案，完全不是這樣，這樣講有點失焦。

有媒體報導，蔡易餘2月底提出會計法修法草案，要將國務機要費案除罪，已經立法院會一讀通過，他還將提案修赦免法，賦予總統特赦未定讞案件的權力。

蔡易餘今天告訴中央社記者，目前只有提出會計法修正草案，赦免法根本還沒有提出。

他說，會計法修正草案第9屆立委期間就已經提出，因為立法院處理法案是屆期不連續，所以把上屆有提過的法案，但還沒有討論處理的，繼續拿出來連署。

蔡易餘說，這些法案通過必須要經過充分討論，黨團目前都還沒有討論，顯示還不是一個會聚焦的議題，媒體解讀為「趁亂」提案，完全不是這樣，這樣講有點失焦。

至於未來會不會提出赦免法修正草案，蔡易餘說，後面再看看，因為如果這時候外界認為連連署都不應該，那就疫情過後再處理。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬則說，這兩個案子蔡易餘在上屆立法院就曾提案，民進黨團對於個別立委提案都尊重，但目前沒有討論過這件事。

根據蔡易餘等16人所提會計法第99條之1條文修正草案內容，是要在現行條文的適用範圍中增加「機要費」，而現行條文規定，「中華民國95年12月31日以前各機關支用之特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員之財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任；如涉刑事責任者，不罰。」

提案說明指出，有鑑於國務機要費由來可追溯至民國40、50年代，當時分為「機要費」與「特別費」2筆，60年代則合併稱為「國務機要費」，顯見「機要費」與「特別費」的性質相同。

再者，特別費的報支及核銷等程序，數十年來儼然形成行政慣例，參與其業務之相關人員如各機關首長或其授權之承辦人員，對其處理方式已產生一定程度之信賴，並依例辦理相關業務。因此，對辦理國務機要費等相關業務的人員，其所按照行政慣例的行為，應給予善意的信賴保護，以杜絕社會各界的爭議，並給予解除相關人員的責任。（編輯：黃國倫）1090317