國防部：首艘自製快速布雷艇 預計今年交艦

（中央社記者游凱翔台北17日電）國防部自民國105年至108年分別啟動潛艦國造、新一代飛彈巡防艦等7項造艦計畫，預計118年以前達到7型、71艘交艦目標。國防部今天表示，首艘快速布雷艇預計在今年完成並交艦。

國防部長嚴德發預計19日赴立法院外交及國防委員會備詢，業務報告今天已送抵立院，並講述國機國造、國艦國造最新進度。

國機國造部分，報告內容指出，新式高教機原型機已在去年9月24日出廠進入地面測試階段，預計今年6月首飛、115年達66架交機目標。目前由中科院、漢翔公司輔導國內航太產業加入產製行列，參與廠商逾170家，形成供應鏈。

國艦國造部分，國防部於105年至108年分別啟動「潛艦國造」及「新一代飛彈巡防艦」等7項造艦計畫，目前「高效能艦艇」、「快速布雷艇」及「兩棲船塢運輸艦」等3型艦已執行建造中。去年11月14日已完成「高效能艦艇」、「快速布雷艇」首艦安放龍骨作業，預計今年能完成首艘「快速布雷艇」交艦作業，並規劃從110年至118年間，陸續達到7型、共71艘的交艦目標。

根據預算書顯示，海軍106年至110年共編列新台幣9億1777萬元、籌建4艘快速布雷艇，目的在於強化水面快速布雷能力，提高敵方航渡威脅的能力。

軍方日前指出，新型快速布雷艇將採取「合字號」通用登陸艇為設計參考母艦，載台具備簡易通訊、航儀設備及國家中山科學研究院研製的自動化佈雷系統，並無配備戰鬥系統，目前造船業界均有能量承造，僅執行載台接受測試即可。

「合字號」為美國通用登陸艇（LCU）通稱，除了部分接收美軍外，美國也在民國68年左右授權台灣建造，目前共有12艘服役，用於人員及物資運送，演訓時則擔任布雷工作。

根據軍事新聞通訊社資料，台灣自製的通用登陸艇，艇長41.07公尺、寬9.07公尺，吃水1.8公尺，可搭載2輛M60A3戰車、或400名士兵，編制為4名軍官及15名士官兵。（編輯：蘇志宗）1090317