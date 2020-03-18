李凈瑜：懇求中國政府讓李明哲通親情電話

（中央社記者陳俊華台北18日電）非政府組織工作者李明哲被捕將滿3年，他的妻子李凈瑜今天說，請強大的中國政府施捨她，讓她能與李明哲通「親情電話」，只要聽到李明哲對她說「我還活著」，她就心滿意足。

台灣非政府組織工作者李明哲因網路言論，2017年3月遭中國政府逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年。

李凈瑜上午在立法院舉行記者會時表示，今天是李明哲在中國被捕、坐牢滿3年前夕，過去3年來她每個月都得到湖南去探視，才知道李明哲是否平安健在；3年來她沒收過李明哲的平安信，李明哲也無法像其他中國受刑人一樣，打親情電話回家報平安。

她表示，這3個月來武漢肺炎向全世界擴散，中國監獄禁止她前往探視，這是天災，家屬能體諒；近期傳出中國監獄內有幾名受刑人感染確診，家屬的不安、焦慮是可以想像的。

李凈瑜說，她曾透過政府傳達這個恐慌，希望能得到李明哲平安健康的訊息，但這個恐慌夾雜失望，卻一直延續著。因此她透過大陸委員會發出正式的申請書給中國湖南赤山監獄，希望在天災持續時，能允許李明哲和她通個親情電話，「只要聽到他對我說『我還活著』，我就放心、滿足了」。

李凈瑜表示，哀求強大的中國政府，讓李明哲親自對她說這句話就好，「拜託強大的中國政府施捨這個恩典，謝謝大家」。

她說，「我從李明哲的聲音、從李明哲的呼吸，我就能知道他的處遇」，所以這是她最迫切希望的，從2月的會面被取消後，至今沒有任何李明哲的訊息。（編輯：林興盟）1090318