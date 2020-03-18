駐加代表投書 籲加拿大參考台灣成功抗疫經驗

（中央社記者胡玉立多倫多17日電）加拿大政治電子報（iPolitics）今天刊出駐加拿大代表陳文儀專文，呼籲加拿大決策者參考台灣成功應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的經驗與作為。

陳文儀在專文中指出，全球衛生危機日益嚴峻，值此關鍵時刻，在周全完善準備之際，同時避免社會大眾恐慌，至關重要。

陳文儀表示，台灣地理位置鄰近中國，與中國有密切經貿聯繫。台灣成功避免疫情失控爆發，有多重複雜原因，但台灣成功防疫經驗，確實可供複製。

陳文儀強調，台灣防疫有成的部分關鍵在於：全面「超前部署」。台灣記取2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）爆發經驗，衛生單位第一時間立即果斷反應，簡化檢疫流程，迅速對可疑患者進行檢測，全面追蹤篩檢相關接觸者，遏制疫情擴散。

因此，即使中國阻止台灣獲得世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等機構提供重要資訊及協助，台灣仍有效將2019冠狀病毒擴散疫情控制在最低範圍內。

陳文儀表示，台灣快速啟動防疫工作並做足萬全準備，將防疫視同「作戰」般積極處理。台灣政府領導階層有許多醫學專家或具流行病防治經驗的官員，現任副總統陳建仁、即將上任的副總統當選人賴清德、行政院副院長陳其邁及衛生部長陳時中，皆為公共衛生專家，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌亦有處理SARS危機的重要經驗。台灣幸能擁有穩健的掌舵團隊領航。

2019冠狀病毒疫情爆發之初，台灣迅速採取防疫措施。在中國官方尚未公開宣布疫情消息時，台灣去年12月31日即對從武漢肺炎起源地湖北省入境旅客，進行主動全面檢測。

陳文儀指出，台灣作為鄰近中國威權體制的民主國家，得知北京當局常將政治因素置於全球健康之上，因此比其他許多國家更快速訂定應對措施，即時採取防疫行動，為台灣爭取更多時間，通盤防疫。

台灣1月20日即成立中央流行疫情指揮中心，建置高效率指揮系統，在短時間內訂定124項重要防疫措施，例如口罩、乾洗手液等相關醫療物資生產，由政府統一控管。政府成為醫用口罩等防疫用品唯一買家，提供民眾每日配給用量，使各家庭皆有完備物資，避免恐慌式搶購，保證供應無虞。

台灣另一成功關鍵在於資訊管理。在行政院數位政務委員唐鳳帶領下，台灣政府將防疫資訊數位化，建立應用程式提供民眾即時訊息，公開確診案例傳染途徑資訊，提醒民眾避免前往某些地區及維持最佳衛生習慣。

此數位防疫系統讓當局直接持續向大眾提供可信準確訊息，提升民眾對政府防疫信心與備戰能力，亦防止危險不實錯誤訊息流竄。

陳文儀表示，台灣抗疫行動是全面積極採取完整防疫措施，方能控制迄今及防止疫情擴散。台灣專業成功緩解與遏制疫情的獨特策略，證明台灣理當被納入WHO等國際機構中，進行國際抗疫合作。

陳文儀指出，台灣感謝加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）及許多加拿大議員明確表達支持台灣在WHO擔任觀察員。當中國持續玩弄政治手段，百般阻撓台灣參與國際機構時，國際社會必須為共同公共衛生利益著想，挺身對抗北京當局。希望加拿大能採取必要的下一步動作，要求WHO再次邀請台灣以觀察員身分，參與5月世界衛生大會（WHA）。（編輯：馮昭）1090318