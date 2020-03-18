更多編輯台推薦新聞：
特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩
國際

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩

電子圍籬助防疫 居家檢疫亂跑將收告警簡訊
生活

電子圍籬助防疫 居家檢疫亂跑將收告警簡訊

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看
生活

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至
娛樂

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台積電1員工確診武漢肺炎 啟動分組辦公營運模式
首頁 / 政治

台美防疫公衛合作 AIT：美國受益匪淺

最新更新：2020/03/18 19:37

（中央社記者陳韻聿台北18日電）台美今天上午發表防疫合作聯合聲明，美國在台協會（AIT）下午進一步在臉書公布處長酈英傑和中研院院長廖俊智討論如何深化美台公衛合作的訊息，並強調美國從美台關係和台灣人民中受益匪淺。

武漢肺炎（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病 ）全球蔓延，酈英傑（Brent Christensen）昨天拜會廖俊智，討論如何深化美台公衛合作。AIT今天在臉書專頁發布兩人合照表示，中研院的成就和專業令人印象深刻，尤其是中研院研發的病毒快篩試劑。

AIT貼文標註「真朋友，真進展」、「共同努力，共同得益」，強調美國從美台關係和台灣人民中受益匪淺。

中央研究院日前宣布，已成功合成能辨識病毒蛋白質的單株抗體群，接下來將與數家廠商談合作生產，未來可比照流感快篩，15至20分鐘內完成，有效提升採檢量能。

酈英傑昨天與廖俊智會面後，台美今天上午發布由外交部長吳釗燮及酈英傑共同署名的台美聯合防疫夥伴關係聲明。

根據聲明，為共同對抗源自中國武漢的新冠肺炎病毒，台美雙方將進一步強化諮商與合作機制，並在此夥伴關係下，分享最佳作法，合作進行相關抗疫措施，項目包括快篩檢驗試劑的研發、疫苗的研究與生產、藥品的研究與生產、追蹤接觸者的相關技術機制與科技、舉行科學家與專家的聯合會議、防疫醫療用品及設備的合作與交流。（編輯：黃瑞弘）1090319

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報