台美防疫公衛合作 AIT：美國受益匪淺

（中央社記者陳韻聿台北18日電）台美今天上午發表防疫合作聯合聲明，美國在台協會（AIT）下午進一步在臉書公布處長酈英傑和中研院院長廖俊智討論如何深化美台公衛合作的訊息，並強調美國從美台關係和台灣人民中受益匪淺。

武漢肺炎（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病 ）全球蔓延，酈英傑（Brent Christensen）昨天拜會廖俊智，討論如何深化美台公衛合作。AIT今天在臉書專頁發布兩人合照表示，中研院的成就和專業令人印象深刻，尤其是中研院研發的病毒快篩試劑。

AIT貼文標註「真朋友，真進展」、「共同努力，共同得益」，強調美國從美台關係和台灣人民中受益匪淺。

中央研究院日前宣布，已成功合成能辨識病毒蛋白質的單株抗體群，接下來將與數家廠商談合作生產，未來可比照流感快篩，15至20分鐘內完成，有效提升採檢量能。

酈英傑昨天與廖俊智會面後，台美今天上午發布由外交部長吳釗燮及酈英傑共同署名的台美聯合防疫夥伴關係聲明。

根據聲明，為共同對抗源自中國武漢的新冠肺炎病毒，台美雙方將進一步強化諮商與合作機制，並在此夥伴關係下，分享最佳作法，合作進行相關抗疫措施，項目包括快篩檢驗試劑的研發、疫苗的研究與生產、藥品的研究與生產、追蹤接觸者的相關技術機制與科技、舉行科學家與專家的聯合會議、防疫醫療用品及設備的合作與交流。（編輯：黃瑞弘）1090319