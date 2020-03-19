立委陳椒華與民團籲 撤回中市生煤條例無效宣告

（中央社記者劉冠廷台北19日電）行政院日前宣告台中市生煤自治條例部分條文無效，時代力量立委陳椒華今天與多個環保團體要求行政院撤回這無禮的宣告，陳椒華更說，時力將提出空污法修法，維護地方在環保上的權限。

台電台中火力發電廠燃燒生煤發電爭議持續延燒，行政院日前表示，已發函台中市政府說明「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文牴觸「空污法」、「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」相關規定，應屬無效。

陳椒華今天上午與爭好氣聯盟、台灣健康空氣行動聯盟、彰化醫療界聯盟等多個環保團體，在立法院召開記者會，直指行政院罔顧地方自治和中部人民健康，要求撤回這無情無理的宣告。

陳椒華說，時代力量在2016年就提出空污法第28條修正草案，主張地方政府「得」禁止或管制生煤的使用，在2018年空污法大翻修時，也是主張地方應有減煤的權限，可惜不敵完全執政的民進黨立法院黨團。

她說，時代力量立法院黨團將提出空污法修法，解開空污法掐死地方減煤權限的錯誤，希望朝野黨團能支持。

爭好氣聯盟發言人石毓菁表示，生煤條例明定中火減煤期程，管制條件優於空污法，因台中位PM2.5三級防制區，中部居民呼吸的空氣的確需要更嚴格的管制，如今行政院用抵觸空污法來宣告條例無效，想問行政院長蘇貞昌，中部人呼吸的空氣跟北部一樣嗎？生煤條例是有利於人民健康和空品改善的公益法令，期盼蘇貞昌以蒼生為念，撤回不符合中部民意的錯誤宣告。

彰化縣環境保護聯盟執行秘書吳慧君表示，台中電廠毒煤灰都直接填埋到彰濱沿海，沒有阻隔層保護，污染海洋跟地下水，彰化人的健康權益誰來照顧，彰化人很期待台中生煤管制條例能夠落實，但現在中央說無效就無效，明顯是政治操作犧牲了人民的健康。（編輯：郭無患）1090319