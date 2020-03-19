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各國防疫採激烈措施 朱雲鵬估疫情有望稍微和緩

最新更新：2020/03/19 12:12

（中央社記者范正祥台北19日電）東吳大學巨量資料管理學院講座教授朱雲鵬今天指出，在各國針對防疫採取比較激烈的隔離措施之下，未來兩個禮拜以後全球疫情應該可以看到稍微和緩的效果。

朱雲鵬認為，等到看到疫情獲得有效控制，全球股市、包括台股就會沉澱下來。

立法院財政委員會今天舉辦「政府有關部會就政府預算如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」公聽會，與會的朱雲鵬回應媒體詢問武漢肺炎疫情重挫全球股市一事作了以上表示。

曾任行政院政務委員的朱雲鵬指出，股市最怕「不確定性」，目前雖然包括美國在內的許多國家都已針對疫情提出很多大規模的紓困方案，這些都是正面消息，但是還不足以讓股市穩定下來，原因很簡單，就是「不確定性」這4個字還存在。

他說，什麼叫作「不確定性」，就是不確定疫情什麼時候會減緩，現在還有很多國家每天疫情數目創新高，如果疫情增加數目還在創新高，表示這條曲線還是以更陡峭的速度往上在走，所以一定要等到看出疫情控制，全球股市才會沉澱下來。

朱雲鵬表示，台股目前是反映國際股市，因為現在外資占台股比重近4成，如果外資在本土被贖回，外資就會賣股，而且是非賣不可，造成了台股大跌。（編輯：黃國倫）1090319

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