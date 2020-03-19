公衛師法公聽會 衛福部：立法院本會期將提草案

（中央社記者郭建伸台北19日電）立法院衛環委員會今天舉行公共衛生師法公聽會，邀集立委、醫界、公衛學者，與衛福部對話。雖然行政院目前尚未提出草案，但衛福部次長薛瑞元強調，本會期將提出政院版公衛師法草案。

行政院尚未提出公衛師法草案，但跨黨派朝野立委在12日曾喊話，呼籲通過公衛師法，補齊防疫網絡。部分黨團、立委近來陸續提出公衛師法草案，立法院社會福利及衛生環境委員會今天則先舉行公聽會，了解各界想法。

民進黨立委莊競程表示，台灣如果要成為全球防疫大國，欠缺的不只是疫苗、快篩技術，基層也缺少公衛整合人力，他過去是醫學工程背景，支持通過公衛師法。

民進黨立委吳玉琴說，各領域各司其職雖然很專業，但缺乏整合，公衛師本身是通才，能夠扮演這樣的角色；近來武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，導致醫護人員疲憊，相信若成立公衛師，可以協助跨專業合作。

護理師出身的台灣民眾黨立委蔡壁如表示，過去20年推廣公衛師都沒有成功，癥結點在於公衛師、護理師、醫師這3種職業重疊性高，這3種團體得坐下來就法條字字斟酌。

她說，護理師跟公衛師在廠護及社區角色將是討論關鍵，如果有50人以上團體要聘僱廠護職缺，到底要聘用護理師還是公衛師，如果聘用公衛師，護理師就會覺得被搶工作權利。

國立台灣大學公共衛生學院院長詹長權指出，他認為武漢肺炎疫情是長遠的，不可能像嚴重急性呼吸道症候群（SARS）一樣這麼快結束，病毒可能是人類的「第三次世界大戰」；他強調，公衛師若能進入職場，就能與大家團結，並創造「新的正常」，不是進來搶工作。

衛生福利部次長薛瑞元表示，政院版公共衛生師法採取「專業不專屬」精神，意味公衛師執行工作時，場域內並非只有公衛師能執行公衛工作。

他舉例，目前實務的疫情調查工作，有些社區是透過醫護人員進行，如果該項工作本來屬於醫護人員執掌，依舊可以繼續執行，不會有「只有公衛師可做，其他人不能做的」排他性。

薛瑞元也說，立法通過後，民眾要取得公衛師資格，才能獲得公衛師稱謂，所以名稱有專屬權，但業務沒有專屬權。

薛瑞元提到，有些廣義的公衛定義包含醫療行為，但衛福部的立場是醫療與公衛是兩種不同場域；衛福部提出的公共衛生師法草案目前還在行政院審議階段，還來不及送立法院審議，但這會期會送到立法院。（編輯：林興盟）1090319